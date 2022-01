Tristan Thompson, jugador de la NBA en el equipo de los Sacramento Kings y pareja de Khloé Kardashian, se ha visto envuelto en un «lío de faldas». El deportista habría vuelto a serle infiel a la hermana de Kim Kardashian y fruto de esa última infidelidad se habría convertido en padre de nuevo. Tristan se ha sometido a una prueba de ADN para determinar si él era el padre del bebé y la prueba ha confirmado los peores presagios de Khloé. Esta nueva paternidad le ha obligado a emitir un comunicado y pedir disculpas públicamente a su novia, que su entorno más cercano asegura que está «destrozada» tras las últimas informaciones que ha recibido.

Tristan Thompson se ve obligado a emitir un comunicado y pedir disculpas públicamente a Khloé Kardashian

«Hoy, los resultados del test de paternidad revelan que he tenido un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis actos. Ahora la paternidad se ha confirmado y espero poder criar a ese niño de manera amigable. Me disculpo sinceramente con todo el mundo a quien he podido herir o decepcionar con todo este asunto», ha comenzado diciendo el novio de la hermana de Kim. Tristan Thompson ha querido dirigirse también a su pareja y pedirle perdón públicamente a su novia por su infidelidad, en marzo de 2021, cuando ambos todavía eran pareja: «Khloé, no mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la manera en la que te he tratado en estos años», ha revelado.

El jugador de la NBA había intentado negar esta paternidad e incluso silencio previo pago a Nichols, la mujer con la que le fue infiel a Khloé Kardashian. Intentó pagarle 66.000 dólares para que guardara silencio y se mantuviera alejada de los medios. Sin embargo, la última prueba de paternidad confirma que le había sido desleal y confirma la paternidad de Thompson. El entorno más cercano de la Kardashian ha revelado que ella se encuentra completamente destrozada.

La historia de la última infidelidad: Thomas mantuvo un affaire con una entrenadora personal

Khloé ni despidió bien el 2021 ni le ha dado la bienvenida al 2022 con las mejores noticias. Hay que remontarse a un mes atrás cuando surgieron los primeros rumores de una posible infidelidad por parte de Thompson. Incluso, algunos fueron más allá y aseguraron que fruto de ese affaire nació un bebé. Por si fuera poco, la presunta amante le demandó asegurando que el jugador era el padre de su bebé no nato. Esta sería la undécima infidelidad del jugador de la NBA hacia a su novia, que se ha quedado completamente devastada después de que las pruebas de paternidad determinaran que efectivamente Thompson es el padre del bebé. Este es el tercer hijo para él.