La situación por la que estamos atravesando debido a la emergencia sanitaria nos está dejando un sinfín de historias que difícilmente podremos borrar de nuestras retinas. Y es que muchas de ellas proceden de las redes sociales, a las que acudimos con más asiduidad debido a nuestro encierro en casa (a pesar de que poco a poco estamos alcanzado la tan ansiada ‘nueva normalidad’). La última historia viral de la que hemos sido testigo ha unido a Miley Cyrus y al presidente del Gobierno de España.

Todo ocurrió anoche cuando la conocida actriz y cantante, Miley Cyrus, le lanzó una insólita petición a Pedro Sánchez para que ambos se unan para luchar contra el coronavirus y las consecuencias que la enfermedad está trayendo a las comunidades más vulnerables y en riesgo de discriminación.

«España, vosotros os unisteis a la solidaridad del ‘Black Lives Matter’ (‘Las vidas negras importan’) junto a Estados Unidos. Tenemos que seguir luchando contra la COVID-19 y su desproporcionado impacto en las comunidades marginadas, especialmente entre la gente de color. Por favor, únanse @sanchezcastejon», le escribía la protagonista de ‘Hannah Montana’ al líder del PSOE.

A los pocos segundos, la insólita petición corrió como la pólvora a través de las redes sociales y un sinfín de usuarios no dudaron en comentarle a la interprete de «Party in the USA». «Vaya simulación, dilo reina», «Me desmayo… que Miley ha seguido a Pedro», «Esperando una colaboración entre ambos», «Al presidente de mi país Miley Cyrus le pide que le abra MD, puede el del tuyo decir lo mismo? No lo creo… el 2020 ya no puede sorprenderme más», «Miley Ray Cyrus, con un total de seguidores equivalente a nuestra población, agradece a España su compromiso contra el racismo y pide directamente a Pedro Sánchez que nos unamos todos en la lucha contra el coronavirus. Pedro, contesta», Cuando pensabas que ya lo habías visto todo este 2020, llega Miley Cyrus y manda un tuit a Pedro Sánchez, gracias universo por vivir en esta narrativa», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la red.

Pedro Sánchez no duda en contestar a Miley Cyrus

Tan solo unas horas más tardes, Pedro Sánchez contestaba a la estrella del pop estadounidense: «España es uno de los países líderes en llevar a cabo iniciativas como el ‘ACT-Accelerato’, que busca lograr un acceso equitativo a las vacunas, tratamientos y diagnósticos para luchar contra la COVID-19. Miley, tenemos un fuerte compromiso. Solo la unidad y la respuesta multilateral es el único camino que se debe seguir para no dejar que nadie se quede atrás». En tan solo media hora, el tuit ha alcanzado más de siete mil retuits.

Las celebrities se unen al movimiento ‘Black Lives Matter’

Tras la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis, las protestas continúan en Estados Unidos. Millones de personas de todo el mundo se han unido al movimiento ‘Black Lives Matter’, surgido en 20º3 y que lucha contra la violencia hacia las personas de color. Un sinfín de rostros conocidos han alzado la voz para pedir justicia y hacer un llamamiento al cambio.

«No estoy hablando solo a la gente de color. Sea cual sea tu raza, estoy segura de que te sientes sin esperanza por culpa del racismo que sufrimos ahora mismo. Se tienen que terminar los asesinatos sin sentido. Se tiene que acabar lo de pensar que la gente de color vale menos que otros seres humanos. No podemos seguir mirando hacia otro lado», decía Beyoncé. «La raza y el racismo son una realidad que muchos de nosotros crecemos aprendiendo a enfrentar. Pero si alguna vez esperamos superarlo, no puede ser solo que las personas de color se encarguen de eso. Depende de todos nosotros, negros, blancos, todos, no importa cuán bien intencionados creemos que podemos ser», expresaba Michelle Obama.

De la misma forma, Meghan Markle rompía su silencio y se dirigía en un mensaje grabado en vídeo a las alumnas del instituto del Inmaculado Corazón de Los Ángeles que se gradúan este 2020 para hablar sobre la muerte de Floyd. «Lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestro estado y nuestra ciudad de Los Ángeles… No estaba segura de lo que podría deciros. Quería decir lo correcto. Pero me he dado cuenta de que lo único malo es no decir nada… porque la vida de George Floyd importaba y la de Breonna Taylor y las de Philando Castile y Tamir Rice… así como la de otras muchas personas cuyos nombres conocemos y otros que no sabemos. Quería deciros lo correcto, pero lo peor es no decir nada. Así que lo primero que deseo deciros es que siento mucho que tengáis que crecer en un mundo donde esto todavía está presente»», aseguraba.