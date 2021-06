Meghan Trainor confiesa el “aterrador” nacimiento de su hijo

Meghan Trainor hace ya cuatro meses que se convirtió en madre, pero esto no quiere decir que ya esté acostumbrada a su nueva realidad y es que confiesa que esta experiencia ha resultado ser “aterradora” por cómo llegó al mundo su hijo. La cantante ya se declara una madre enamorada de su bebé, quien llegó al mundo el 8 de febrero, un día que le costará mucho olvidar. Cabe esperar que esta fecha esté señalada en el calendario familiar por ser el día en que se convirtió en madre, fruto de su relación con el actor Daryl Sabara, pero tristemente su alegría se vio empañada por la angustia que sufrió tras dar a luz.

La cantante Meghan Trainor se ha confesado sobre lo que rodeó a la llegada de su hijo Riley al mundo. Lo ha hecho en una entrevista concedida a la revista especializada ‘Today Parents’, en la que ha narrado las “aterradoras” circunstancias en las que se convirtió en madre, lo que le ha impedido disfrutar como había esperado de la experiencia. “Fue una de esas terribles historias en las que el bebé no lloraba… No hizo ningún ruido cuando nació. Me pregunté ‘¿por qué no llora?’”, explica la artista la preocupación que le embargó nada más dar a luz a su pequeño Riley. Una angustia que se vio agravada cuando no tuvo apenas ocasión de ver a su hijo, dado que los médicos decidieron llevárselo rápido a recibir los cuidados pertinentes.

“Pude verle un segundo antes de que se lo llevaran. Fue probablemente la peor parte”, explica Meghan Trainor ahora ya superado el miedo de ver cómo su pequeño bebé tuvo que permanecer bajo cuidados intensivos y especiales ingresado en un hospital. Fueron tan solo 5 días de hospitalización, pero se le hicieron eternos, al habérsele privado el vital momento de coger en brazos a su hijo y así sentir que está bien. Una preocupación que le ha marcado a fuego en el alma y del que le ha costado mucho hablar de manera pública, pues lo vivió con auténtico terror. Después, ya ha podido mostrar a sus seguidores la evolución de su hijo, que puedes ver a modo de resumen en el vídeo que abre esta noticia. ¡Dale al play!