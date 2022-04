Maluma ha visitado el plató de ‘El Hormiguero‘ para hablar de Maluma World Tour 2022, la gira que presenta en España en estas fechas. Todo está listo para que deleite a sus fans con éxitos como Felices Los 4, 11PM o Hawai. En lo profesional, la vida le sonríe. No solo arrasa encima de los escenarios. También ha cosechado triunfos en el cine, ya que ha debutado como actor en la película con Cásate conmigo, coprotagonizada por Jennifer Lopez y Owen Wilson. Juntos interpretan una canción titulada Marry me, que cantaron a dúo en el Madison Square Garden de Nueva York. Sin embargo, en aquella puesta en escena las cosas no salieron como él quería. Así se lo ha contado a Pablo Motos…

En su concierto con la artista de origen puertorriqueño, el telepromter se quedó apagado. Este mecanismo, también denominado autocue consiste en una pantalla o espejo que permite a un presentador o a un cantante seguir un discurso o texto al mismo tiempo que lo pronuncia. Es una herramienta de lectura cuya finalidad es brindar apoyo, seguridad y confianza a los hablantes. «Empecé a cantar se me había olvidado la primera parte de la canción», ha comenzado diciendo el colombiano. «Ella me miró como diciendo: ‘Tranquilo y relájate’. Nadie se dio cuenta de que nadie encendió el telepromter. Pedí cuatro y estaban todos apagados. Imagínate el estrés. Me dio como un ataque de pánico. Fue en el Madson Square Garden de Nueva York y cómo le iba a hacer esa cagada», ha contado con sentido del humor.

En su encuentro con Pablo Motos, Maluma ha confesado que cada vez lleva peor viajar en avión: «Cuanto más años cumplo se me va bajando. Cuando era niño no me daba miedo nada. Ahora me monto en el avió y uf, me da miedo… Nunca tuve miedo a montar en aviones. Incluso he hecho bromas con eso. Ahora me monto en un avión y pido un vino. Me pongo nervioso».

«¿Cómo es para ti un día de concierto?», le ha preguntado el de Requena. “Me gusta hacer ejercicio antes, me levanto, me tomo un café, soy fanático del café, voy al gimnasio, desayuno, trabajo un rato, hablo con mi familia, mis amigos y a eso de las 5 de la tarde me preparo. Antes del concierto juego al tenis de mesa que me encanta”, ha contestado el cantante.

«El 30 de abril tienes un concierto muy importante en Medellín«, le ha recordado Motos. “Es el concierto más importante de mi carrera hasta el momento, quise siempre hacer un concierto en el estadio de Medellín. Tengo muchas sorpresas y me pone un poquito nervioso, cantar en mi tierra es como cantar en la sala de mi casa”, ha destacado Maluma.

Tras actuar ante 18.000 espectadores en el Palau de Sant Jordi de Barcelona el pasado 1 de abril, el cantante ofrece su espectáculo en directo en el Wizink Center de Madrid el martes 5 de abril. Además, regresará a la capital el 8 de julio y visitará seis ciudades más de la geografía española. «Yo siempre me siento muy feliz cuando vengo a España y eso es gracias a la gente… Me gusta venir a España porque aquí, igual que en mi país, son muy exigentes”, ha dicho.

De lo que no ha hablado el cantante a su paso por ‘El Hormiguero’ es de su relación con su novia, Susana Gómez. La pareja ha sido fotografiada entrando al hotel en el que se alojan durante su estancia en nuestro país. «Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Espero que disfruten del concierto«, ha dicho al ser inmortalizado en las inmediaciones del hotel. Maluma y su chica salen desde finales de 2020 y a pesar de sus respectivos compromisos profesionales, hace unos días se les pudo ver juntos en Atenas.

Susana Gómez es una joven arquitecta colombiana de la que poco se sabe en España. Divorciada, es una mujer discreta que suele seguir al artista siempre que puede. El colombiano, por su parte, suele mostrarse también muy prudente en lo relativo a su relación sentimental, por lo que son pocos datos los que se conocen sobre su historia de amor. Muy distinto fue su idilio con la modelo Natalia Barulich, con la que rompió a finales de 2019 tras dos años de relación. Poco después ella comenzó una relación con el futbolista Neymar. Esto provocó que Maluma compusiera la canción Hawai, en la que hace referencia explícita a su expareja: «Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va ir bien pero no te quiere como yo te quiero».