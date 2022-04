Louis Van Gaal ha revelado que sufre un cáncer de próstata muy agresivo. El actual entrenador de Países Bajos y exentrenador de equipos como el Barça se enfrenta al peor momento de su vida y así lo ha relatado por primera vez en un programa de televisión llamado ‘Humberto’. Si bien había intentado llevar su enfermedad con absoluta discreción y ni siquiera sus compañeros de trabajo sabían de su enfermedad, ahora ha explicado cómo se encuentra. «Me iba por la noche al hospital, sin que mis jugadores lo supieran hasta ahora y entraba en el hospital por una puerta trasera. Que no haya salido a la luz dice bastante de mi entorno», ha dicho el neerlandés.

Van Gaal buscaba proteger a su familia y a los jugadores de su equipo, evitando así que su problema de salud pudiera perjudicarles de algún modo. «Ellos me veían las mejillas coloradas y pensaban ‘qué tipo tan sano’, pero no es el caso», ha dicho y es que él acudía a cada entrenamiento, siendo horas después cuando recibía sesiones de quimioterapia. Hasta ahora ha recibido 25 y, aunque no ha aclarado cuántas le quedan por delante, a sus 70 años se muestra positivo.

Lejos de amedrentarse, Val Gaal ha compartido con sus seguidores algunos datos y estadísticas sobre su enfermedad. «Uno no muere de cáncer de próstata, al menos no en el noventa por ciento de los casos. Son otras enfermedades subyacentes las que te matan. Yo tengo una forma bastante agresiva y recibí radioterapia 25 veces», ha dicho. Por su parte, el Fútbol Club Barcelona, le ha mandado todo su apoyo públicamente, ya que en su momento el entrenador trabajó con ellos mano a mano. En concreto, del año 1997 al 2003. «Todo nuestro apoyo y solidaridad con Louis Van Gaal, que ha anunciado que sufre un cáncer de próstata. Deseamos que tenga una rápida y total recuperación. ¡Mucha fuerza, Louis», han escrito.

