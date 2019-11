Michael Jackson convirtió en oro todo lo que tocó y, por eso, no es de extrañar que incluso después de su muerte aquellas cosas que estuvieron en contacto directo con su piel se hayan convertido en preciados objetos de deseo. Así ha sucedido con entradas de sus conciertos míticos, su indumentaria en algunos de los espectáculos que marcaron su carrera o simplemente con sus propiedades como el mítico ‘Neverland’. Pero ahora lo que todo el mundo lucha por poseer son sus calcetines. Al menos aquellos fans con millones en su bolsillo.

La casa de subastas estadounidense Gotta Have Rock and Roll subasta un par de calcetines que perteneció al Rey del Pop, Michael Jackson. No son unos meros calcetines, sino aquellos con los que realizó su primer mítico “Moon Walker” el 25 de marzo de 1983. Una auténtica joya, cuya subasta comenzará a partir de pujas de 100.000 euros, pero que se estima que supere tranquilamente el millón de euros, incluso los 2 millones de euros, entre los expertos más optimistas.

Estos calcetines de Michael Jackson obraban en poder de su representante, Frank DiLeo. El mismísimo artista se los regaló durante la gira ‘Victory Tour’ en 1984 a su mano derecha como agradecimiento por su apoyo en su día a día. Para cualquier mortal, que le regalen unos calcetines usados podría incluso considerarse un insulto, pero al tratarse de Michael Jackson y teniendo en cuenta que por su subasta podrían ganar hasta 2 millones de euros, seguramente que los aceptó con agrado.

El propio Frank DiLeo ha asegurado que los calcetines están en perfectas condiciones, incluso “en condiciones apropiadas para utilizarse en un escenario”. Eso sí, imaginamos que si alguien paga dos millones de euros por ellos, no será para usarlos, sino como objeto de deseo de su ídolo, Michael Jackson. Eso sí, nunca está de más saberlo. Además, para verificar la autenticidad de los mismos, una carta firmada por Michael Jackson demuestran que efectivamente, un día sus pies caminaron por la luna gracias a ellos.