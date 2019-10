3 Le desea «salud y felicidad en el futuro»

Poco después, Liam explicó que le desea a su exmujer «salud y felicidad en el futuro». También ha adelantado que no volverá a hablar sobre su matrimonio con Miley. «Este es un asunto privado y no he hecho ni haré ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación».

La foto que confirma la boda secreta de Miley Cyrus y Liam