El juicio de Johnny Depp y Amber Heard está en boca de todos y ha dividido la sociedad estadounidense entre los partidarios del actor o aquellos que apoyan a la actriz. Son mayoría los que respaldan la versión planteada por el intérprete de ‘Piratas del Caribe’, incluso aquellos que supuestamente habían sido víctimas de sus supuestos malos tratos, como sucede con Kate Moss, que fue nombrada en el juicio cuando Amber Heard aseguró que el actor la tiró por las escaleras y la golpeó en repetidas ocasiones. Algo que la modelo ha tenido que dejar claro ante un juez, sentenciando que en ningún momento su expareja la agredió y que el suceso del que la actriz hace mención fue un mero accidente durante unas vacaciones.

Kate Moss se ha visto obligada a declarar ante el juez y tomar partido en la guerra judicial que mantiene expectante al mundo entero. Fue a través de viodeollamada donde tuvo que hablar sobre lo sucedido aquella jornada en la que terminó gravemente herida y que Amber Heard asegura que fue culpa de su exmarido, Johnny Depp. La modelo y el actor mantuvieron un sonado romance entre 1994 y 1997, ha declarado que durante los tres años que compartió su vida con él no fue víctima de ningún tipo de agresión o maltrato. Pero lo que más interesaba saber es qué sucedió durante aquellas vacaciones en Jamaica en las que supuestamente fue empujada para precipitarse por las escaleras del exclusivo resort de Golden Eye.

“Nunca me empujó, ni me ha pateado ni me ha tirado por ninguna escalera”, aseguraba Kate Moss muy seria mirando a la cámara de su ordenador que le conectaba con la sala en la que se celebra el juicio desde hace ya un mes y medio y que parece que se alargará aún más. La maniquí se encontraba en su casa de Gloucestershire y estaba tranquila, porque, entre otras cosas, tan solo debía decir la verdad en calidad de testigo y dejar claro que su expareja no la agredió y que su caída fue fruto de un accidente, dado que el suelo estaba mojado y resbaló. “Estaba saliendo de la habitación, había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me hice daño en la espalda. Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor”, comienza a relatar Kate Moss, que quiere alejar la sombra de las duras acusaciones que pesan sobre Johnny Depp.

El actor no solo no la agredió aquel día que cayó por las escaleras en un lujoso resort en Jamaica, sino que fue su salvador. Tal y como continúa relatando Kate Moss, cuando gritó, su chico apareció y le ayudó a regresar a la habitación y pidió ayuda médica. Una forma tajante de desvincularle de cualquier tipo de delito sobre la mujer que Amber Heard y su entorno han tratado de mantener durante el juicio, pero que se ha ido desmontando con testimonios y pruebas presentadas por ambas partes.

Kate Moss está muy agradecida con Johnny Depp por cómo le ha ayudado a lo largo de su vida, aunque su relación amorosa no llegase a buen término: “No hay nadie que realmente haya podido cuidarme y Johnny lo hizo, eso es lo que eché de menos después. Realmente perdí a alguien en quien podía confiar”, decía en 2012 la actriz, con lo que alejaba ya la teoría de que había sido agredida años antes en Jamaica. Y es que ella se declaró la culpable de que su romance no llegase a buen puerto: “Era difícil llevarse bien conmigo, dejé que mi trabajo se interpusiera y no le presté la atención que debería haberle dado”, reconocía.