Kanye West está siendo investigado por el Departamento de Policía de Los Ángeles por, presuntamente, haber agredido a un fan la mañana del 13 de enero, tras haber salido de fiesta por la ciudad con su nueva novia, Julia Fox.

Los hechos ocurrieron cuando el cantante se encontraba irascible y enfadado a la salida del SoHo Warehouse. Horas antes, había estado por varios clubs de Los Ángeles con su novia Julia Fox, aunque pronto ella se quedó en uno de los clubs y Kanye se fue al SoHo. Un seguidor que se encontraba allí se acercó a Kanye para fotografiarlo y pedirle un autógrafo, algo que al rapero no le sentó muy bien, de modo que estalló contra el fan y ha sido acusado de golpearlo, empujarlo y tirarlo al suelo.

La víctima se golpeó la cabeza con fuerza contra el suelo, resultado herido, aunque pudo abandonar la localización por sus propios medios. No obstante, tuvo que acudir con urgencia al hospital esa misma tarde para que le revisaran las contusiones.

Kanye, por su parte, alegó que está pasando un muy mal momento por su divorcio con la celebrity Kim Kardashian, intentando que esto justificase su arrebato de rabia. El rapero se enfrenta a un delito menor de agresión que conlleva una pena máxima de 6 meses de cárcel.

No es el primer escándalo

Kanye West es de esos personajes de los que siempre se habla. Siempre ha estado rodeado de controversias. En febrero de 2016, fue muy criticado tras escribir algún tuit defendiendo la inocencia de Bill Cosby, que fue acusado de haber abusado sexualmente de más de 50 mujeres.

En 2004, salió muy furioso y de malas maneras del auditorio cuando no ganó un premio en los American Music Awards. En 2009 también irrumpió en el escenario mientras le daban un premio a Taylor Swift por el mejor videoclip de artista femenina.

En 2014 tuvo un altercado con un paparazzi en el aeropuerto de Los Ángeles y fue sentenciado a cumplir dos años de libertad condicional por un delito menor de agresión. Además, tuvo que asistir a un curso de control de la ira, hizo 250 horas de servicio comunitario y pagó la restitución al fotógrafo.

Kim Kardashian y Kanye West rehacen sus vidas por separado

Desde que formalizaron su divorcio en febrero de 2021, Kanye West ha intentado rehacer su vida con varias mujeres. Primero fue con la modelo Vinetria, y después con Irina Shayk. Ahora su nueva ilusión es la actriz Julia Fox, y la relación avanza viento en popa. La actriz confirmó para una revista que pasan los días juntos, y además se han dejado ver en algunas fiestas en Los Ángeles junto con otros famosos.

Quien tampoco esconde su nuevo romance es su ex mujer, Kim Kardashian. La celebrity está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida junto con Pete Davidson. La pareja empezó el año haciendo un viaje juntos a las Bahamas, y se han dejado ver recientemente en una famosa cadena de pizzerías de Hollywood, donde los paparazzis no dudaron en fotografiarlos y dejar plasmado su amor, algo que a Kanye no debió sentarle muy bien.

Son muchos los rumores que corren en torno a lo que pudo sentir el rapero al ver las imágenes de su ex mujer con su nuevo amor, y se cree que fueron estos sentimientos los que causaron que no controlara sus impulsos y agrediera al fan que le pidió el autógrafo.

Centrado en su carrera

El cantante se encuentra en proceso de abandonar Los Ángeles para centrarse en su nuevo álbum y en su participación en el festival de Coachella, que reúne a los más importantes artistas internacionales, así como a celebrities e influencers de todo el mundo. Según fuentes cercanas a Kanye, el rapero está pensando en alojarse en el desierto de SoCal para trabajar, y ya está planificando su actuación y su puesta en escena en el famoso festival.

Además, Ye (tal y como ahora se hace llamar Kanye West), está reuniéndose con muchos artistas y productores para terminar su nuevo proyecto: Donda 2.

Tal vez volcándose en su carrera profesional y en su nueva pareja, Kanye sea capaz de reconciliarse consigo mismo y seguir andando hacia el futuro con paz y tranquilidad.

Te interesará saber...

? ¿Quién es Julia Fox? Nacida en febrero de 1990, Julia Fox es una actriz y artista italoestadounidense. Se hizo famosa tras participar en la película Uncut Gems junto con Adam Sandler, por la que fue nominada al Premio al Actor Revelación en la edición de 2019 de los Premios Gotham.