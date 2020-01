Justo cuando se cumplen tres años de su retirada de los escenarios, Justin Bieber ha roto su silencio para defenderse de las críticas por su apariencia física y de la extrema delgadez que ha mostrado en sus últimas apariciones. La culpable es la enfermedad de Lyme, que se contrae mediante la picadura de una garrapata y que ha lastrado al exnovio de Selena Gomez.

Justin Bieber ha hablado de manera muy clara: «Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme», comienza diciendo el intérprete de ‘Sorry’.

Pero no ha sido la única complicación de salud para él: «No sólo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud. Todo esto será explicado en una serie documental que pronto colocaré en YouTube. ¡Se podrá saber todo lo que he estado combatiendo y SUPERANDO!», anuncia el canadiense.

Pese a esta enfermedad, el marido de Hailey Baldwin se encuentra pleno de energías y optimista: «Han sido un par de años duros, pero estoy teniendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad que de momento es incurable, y volveré mejor que nunca». De hecho, ya ha sacado una nueva canción, ‘Yummy’, que estará incluida en su nuevo álbum. También prepara gira por todo el mundo.