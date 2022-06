Una semana después de conocerse que Johnny Depp le había ganado la batalla legal a su exmujer, Amber Heard, su paso por los tribunales aún sigue cosechando titulares por todo el mundo. Ha sido uno de los procesos legales más seguidos del mundo y es que lo que pasaba en la sala era tan descabellado, que bien podría haberse convertido en una serie de televisión. Y así fue vivida por los fans de ambas partes enfrentadas, especialmente las de Johnny Depp, que por ser mayoría lograron hacer mucho más ruido, ayudándole a ganar el pleito mediático antes de que la justicia sentenciase en la misma dirección y condenase a Amber Heard a pagar 15 millones de dólares a su ex. Un montante que dice no tener y no saber cómo hacer frente ante la pérdida de trabajos por este entuerto judicial.

Johnny Depp no quiere darles la espalda a sus fieles seguidores, aquellos que se echaron a las calles para clamar justicia y demostrarle que no estaba solo en el banquillo de los acusados. Los mismos a los que el afamado actor de Hollywood les ha dedicado un sentido homenaje a modo de vídeo en el que agradece todo el incondicional apoyo mostrado, a la vez que realiza un repaso de cómo vivió él este proceso desde dentro, pero sabiendo el revuelo que estaba generando en el exterior.

“A todos mis seguidores más preciados, leales e incondicionales. Hemos estado juntos en todas partes, hemos visto todo juntos. Hemos recorrido el mismo camino juntos. Hicimos lo correcto juntos, todo porque os importaba. Y ahora, todos avanzamos juntos. Vosotros sois, como siempre, la razón de mi trabajo y, una vez más, no tengo forma de decir gracias, más que decir gracias. Así que gracias. Mi amor y mi respeto”, firmaba Johnny Depp como acompañamiento a un vídeo que sus fans han recibido con ilusión, pues se trata de un guiño hacia ellos por convertirse en un ejército a sus órdenes y ayudar a que el mundo fuese conocedor de la injusticia que suponían las acusaciones de Amber Heard, por los cuales ahora debe pagar.