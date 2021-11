Jessie J está rota. La cantante de 33 años mantenía en secreto que estaba embarazada, pero ahora el anuncio que se ha visto obligada a realizar no es el que tenía planeado y es que acaba de dar a conocer a sus seguidores de que ha sufrido un aborto, perdiendo el bebé que estaba esperando con gran ilusión, pese a tener la convicción de que iba a convertirse en madre soltera. “Todavía estoy en estado de shock, la tristeza es abrumadora. Pero sé que soy fuerte y estaré bien”, comienza a explicar la artista a sus fans con intención de tranquilizarles, pero con un profundo dolor en su corazón por el amor que estaba preparando para entregar a su hijo, que al final no podrá abrazar.

La cantante ya contó hace tres años que tenía ciertas dificultades para convertirse en madre ante unos problemas de fertilidad. Una confesión muy personal que realizó ante sus seguidores en medio de un concierto y que tuvo una gran repercusión en las redes sociales: «Me dijeron que no podía tener hijo y está bien. Voy a tener hijos, creedme. Cuando el doctor me lo dijo mi reacción fue ‘oh, cielos, no’”. Por aquel entonces mantenía un sonado romance con el actor Channing Tatum, con el que rompió hace ahora poco más de un año.

Jessie J se ha visto obligada ahora ha confesar que estaba llevando su embarazo bajo un estricto secretismo. Tenía la firme intención de tener a su hijo “por su cuenta’, pero la última visita a su ginecólogo le ha dado la peor de las noticias y es que había perdido al bebé: “Ya no había latido”. Un duro palo personal que llega justo un día después de que ella se reía con una amiga sobre cuándo la prensa se percataría que la incipiente tripita que presentaba no eran excesos con la comida o la cerveza, sino el estado de buena esperanza que le llenaba de felicidad.

“Ayer por la mañana me reía con una amiga diciendo en serio ¿cómo voy a terminar mi concierto en Los Ángeles mañana por la noche sin decirle a toda la audiencia que estoy embarazada? Pero ayer por la tarde tenía la idea de pasar el concierto sin derrumbarme. Después de ir a la tercera ecografía y que me dijeran que ya no había latido”, confiesa Jessie J desde su perfil de Instagram mostrando una imagen del predictor positivo que confirma que efectivamente estaba esperando un bebé.

Ahora, la cantante tiene claro que el mejor refugio en el que acudir para superar el dolor que siente ante el aborto que acaba de sufrir es su música. Componer, escribir, dejar que las emociones fluyan y las heridas sanen y que podrán brindarle la oportunidad de crear nuevas canciones con las que sorprender a sus seguidores. No podrá hacerlo anunciando su embarazo como tenía previsto, pero lo importante es que seguirá sintiendo su calor. “Siento que no tengo control sobre mis emociones. Puede que me arrepienta de publicar esto. Puede que no. En realidad, no lo sé. Lo que sí sé es que quiero cantar esta noche. No porque estoy evitando el dolor o el proceso, pero porque sé que cantar esta noche me ayudará. He hecho dos shows en dos años y mi alma lo necesita. Aún más hoy. Sé que algunas personas pensarán que debería cancelarlo. Pero en este momento tengo claridad en una cosa. Empecé a cantar cuando era joven por alegría, para llenar mi alma y terapia de amor propio, eso nunca ha cambiado y tengo que procesar esto a mi manera”, explica la artista, con miedo a las críticas o que se ponga en duda la veracidad de su dolor si se sube al escenario horas después de saber que su sueño de ser madre se ha truncado.

“Quiero ser honesta y sincera y no ocultar lo que siento. Me lo merezco. Quiero ser lo más yo misma que pueda ser en este momento. No solo para la audiencia, sino para mí y mi pequeño bebé que ha dado lo mejor de sí. Me conozco a mí misma y sé que hablaría de ello en el escenario. Pero en lugar de un discurso emotivo y lloroso tratando de explicar mi energía, así me siento más segura”, detalla. Y es que cuando justo iba a confesar que estaba embarazada le toca dar la peor de las noticias, al entender que “quedarme embarazada fue un milagro en sí mismo y una experiencia que nunca olvidaré y sé que lo volveré a estar. Todavía estoy en estado de shock, la tristeza es abrumadora. Pero sé que soy fuerte y estaré bien. También sé que millones de mujeres en todo el mundo han sentido este dolor y mucho peor. Me siento conectada con las que conozco y con las que no. Es el sentimiento más solitario del mundo”, sentencia, cosechando con su mensaje cientos de mensajes de ánimo y apoyo en unos momentos delicados para ella.