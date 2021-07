Meses después de emitir un comunicado confirmando su separación del deportista, la cantante ha hablado acerca de qué pasó en su relación.

Después de meses de rumores sobre una posible crisis sentimental, el pasado mes de abril, Jennifer López y Álex Rodríguez confirmaban lo que era un secreto a voces: la pareja se separaba tras dos años de compromiso. Con el paso del tiempo, la cantante ha encontrado en Ben Aflleck a su mayor apoyo, con quien retomaba su relación varios años después de poner fin a la misma. Ahora, consciente de la nueva y feliz etapa por la que está pasando, la interprete ha roto por fin su silencio sobre su ruptura con el deportista.

Jennifer López no era feliz junto a Álex Rodríguez. Así lo ha explicado la propia cantante en una reciente entrevista con Ebro Darden en Apple Music. En concreto, la actriz reconoce que durante una estancia en República Dominicana se dio cuenta de que las cosas no encajaban. Viendo su relación desde otra perspectiva, la interprete explicaba que pasaron una serie de hechos que jamás creía que podrían suceder. «Una vez que llegas a ese punto en el que piensas: ‘Esto no está bien para mí, hay algo que no me hace sentir bien o tengo que cambiar algo’. Yo soy la responsable de esto y nadie más. Una vez que hace eso, las cosas se ponen en su lugar», comentaba.

Jennifer López insiste en que las relaciones se pueden asemejar a su andadura en el mundo de la música. «A veces tienes que cambiar de dirección, aunque pueda ser doloroso o le pueda parecer extraño a otras personas. Se trata solo de demostrar quién eres y de qué es lo que te parece correcto», expresaba y aclaraba que en medio de los rumores de crisis llegó a sentirse bien estando sola.

Con el paso de las semanas, Jennifer López cuenta que está bien y hace hincapié en que su familia está tranquila. Se siente feliz por haber comenzado una nueva etapa en su vida y no es capaz de ocultar que está de nuevo ilusionada. «Amo mi vida tal y como está en este momento, me encanta lo que estoy haciendo. Amo dónde estoy, a la persona en la que estoy evolucionando y convirtiéndose continuamente», desvelaba.

Después de cuatro años de relación, dos de ellos comprometidos, Jennifer López y Álex Rodríguez compartían un comunicado conjunto en el que anunciaban su separación. «Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Por respeto a ellos, el único comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo», rezaba el mismo.

Jennifer López vuelve a sonreír gracias a Ben Affleck

Ahora, Jennifer López vuelve a sonreír gracias a la nueva ilusión que tiene con Ben Affleck. Semanas después de que les vieran juntos compartiendo cenas y comidas, la ya pareja se dejaba ver junta dando un paseo por la zona residencial de la cantante. Cabe recordar que los dos tortolitos ya estuvieron comprometidos en 2002 y llegaron a protagonizar ‘Jersey Girl’ y ‘Gigli’ juntos. Sin embargo, un año después de la pedida de mano, los dos actores tomaron la decisión de aplazar su boda para, finalmente, romper su relación en enero de 2004. Desde entonces, ambos han mantenido una buena relación y han tomado la decisión que volver a darse una nueva oportunidad.

Aunque de momento no han hablado abiertamente de su relación, lo cierto es que la pareja ya estaría manos a la obra en la búsqueda de una casa para vivir juntos, según han publicado diferentes medios estadounidenses. En concreto, ambos habrían visitado una de las mansiones mas lujosas de Billionaires Row de Holmby Hills, que se vende por 65 millones de dólares (55 millones de euros).