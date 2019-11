Jennifer Aniston celebra Acción de Gracias con su ex, Justin Theroux

Jennifer Aniston ha compartido una velada muy especial con su ex, Justin Theroux. La ex de Brad Pitt quedó con quien fue su segundo marido para celebrar una noche inolvidable en compañía de amigos comunes. ¿Qué los llevó a verse de nuevo?

Una manitas en la cocina

La razón por la que quedaron fue para celebrar el Día de Acción de Gracias con la pandilla de amigos. Y es que ambos intérpretes siguen teniendo el mismo grupo de amigos. Y, aunque pusieron fin a su matrimonio el año pasado, mantienen una excelente relación.

Jennifer Aniston y Justin Theroyx se dieron el ‘sí, quiero’ el 5 de agosto de 2015. Todo parecía indicar que el actor sería el hombre definitivo en la vida de la estrella de Hollywood, pero no fue así. Después de apenas tres años casados decidieron poner fin a su relación.

A la cena de Thanksgiving no faltó Courteney Cox, ex compañera de reparto en ‘Friends’ y una de las mejores amigas de Jennifer. También estuvieron presentes el presentador Jimmy Kimmel o los también actores Will Arnett y Jason Bateman.

Haciendo gala de su sentido del humor, Jennifer bautizó la quedada con sus amigos como ‘Friendsgiving’, haciendo un guiño a la serie que la encumbró a la fama internacional en los años noventa.

En el menú, además del tradicional pavo de Acción de Gracias, optaron por recetas más divertidas y personales, como las enchiladas de Jimmy Kimmel. Justin Theroux compartía su felicidad en su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje: «Muy agradecido por estos amigos y estas noches».