El actor, que se dio a conocer principalmente por su papel de Khal Drogo en Juego de Tronos, compartió el 12 de enero una publicación con sus seguidores de Instagram junto con su ya exmujer. En ella anunciaban su ruptura tras cuatro años de matrimonio y más de 16 como pareja.

«Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos transformadores… una revolución ha comenzado, y nuestra familia no es una excepción a la hora de sentir y crecer a partir de los cambios sísmicos que se están produciendo», comenzaba a compartir la pareja, adelantando a sus seguidores que, efectivamente, su relación no ha podido hacerle frente a los tiempos de la pandemia, como las relaciones de tantas otras parejas en el mundo. Así, han mostrado su lado más humano y cercano a la sociedad.

Seguidamente, la pareja no dudaba en confirmar lo que ya se podía intuir: «Nuestro matrimonio se separa». Y ambos desmienten haberlo hecho por dar qué hablar, sino porque quieren continuar con la separación de una manera digna y honesta, sin tener que esconderse de sus seguidores y sin fingir una vida que ya no es la que comparten.

«Nuestro amor permanece, pero está evolucionando a otras formas para ser conocido y poder seguir viviendo. Nos hemos liberado mutuamente, para así poder ser quienes estamos aprendiendo a ser», rezaba el post. Y es que la pareja, tras más de una década juntos, está luchando por encontrar cada uno su camino en unos tiempos algo difíciles para todos, y además compartiendo unos hijos en común, a quienes también mencionan en la declaración.

De hecho, es sobre sus hijos sobre quienes recae la importancia del post: Momoa y Bonet dicen estar enseñando a sus hijos lo que es posible en la vida y, sobre todo, que el amor prevalece. Así, demuestran que están unidos más allá del amor que tuvieron como pareja. Ahora están unidos por el amor que tienen a sus hijos, y su objetivo principal es mantener la familia unida a pesar de la nueva situación en la que viven.

Muchos especulaciones apuntan a que el principal motivo de la separación es la diferencia de pensamientos: Lisa Bonet es abiertamente antivacunas y no cree en la eficacia de esta solución para erradicar la Covid-19. Momoa no ha hecho declaraciones polémicas al respecto, lo que lleva a sus seguidores a pensar que, como la mayoría de la población, está a favor de las vacunas. Esto explicaría que su matrimonio haya entrado en crisis precisamente a raíz de la pandemia.

La pareja fue presentada por unos amigos en común una noche de 2005 en un club de jazz de la ciudad de Nueva York. En varias declaraciones, el actor ha afirmado que estaba enamorado platónicamente de Lisa Bonet desde que la vio por primera vez durante la década de los años 80 en The Cosby Show, cuando él apenas tenía ocho años. «No puedo decir que fuéramos «a tope» desde el primer momento en que nos vimos, pero hemos estado juntos desde entonces», declaró Momoa en una entrevista en 2018.

En el año 2007, cuando ya llevaban dos años juntos, nació su primera hija: Lola. La pequeña ya se encuentra en plena adolescencia, pues tiene casi 15 años. Lola era la primera hija de Momoa, pero no la de Lisa Bonet, quien ya tenía a su hija Zoë Kravitz, fruto de un matrimonio anterior con el cantante y actor Lenny Kravitz.

Apenas un año después, en diciembre de 2008, nació su segundo hijo en común: Nakoa-Wolf.

Muy distintos a otros matrimonios de Hollywood, la familia de Momoa y Bonet compartía todo tipo de momentos juntos, en los que participaban no sólo los hijos de ambos, sino también la hija de la actriz, Zoë, y su exmarido, Lenny Kravitz. Este, además, mantiene una gran relación de amistad con Momoa, rompiendo así con el falso mito de que los exs y las parejas no pueden ser amigos. Se han dejado ver juntos en celebraciones, cumpleaños, fiestas de Navidad…

Son casi dos décadas las que Jason Momoa y Lisa Bonet han estado trabajando para construir la familia que comparten y para labrarse un ya pasado juntos. Ahora, con una nueva etapa por delante, sólo les queda aprender a vivir el presente y esperar con ganas e ilusión un nuevo futuro por separado.

¿Dónde hemos podido ver a Lisa Bonet?

La actriz comenzó su carrera delante de las cámaras con Angel Heart, una película de 1987 que protagonizó junto a Mickey Rourke, Robert De Niro y Charlotte Rampling. Después apareció en The Cosby Show, Un mundo diferente, Enemy of the State, High Fidelity, Biker Boyz y Camino a Paloma, entre otras.