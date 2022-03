Fedez no ha querido desvelar con exactitud qué diagnóstico le han dado los médicos, pero está destrozado al anunciar que padece una “grave enfermedad” a la que ha preferido no poner nombre. El marido de la influencer más importante de Italia, Chiara Ferragni, ha querido confesarse con sus seguidores para anunciar que va a iniciar un duro tratamiento para recuperar la salud, después de que un diagnóstico médico le informase de que tiene una enfermedad que pone en peligro su vida, aunque no ha querido decir cuál. Sus seguidores se han puesto en lo peor y ya hablan de una enfermedad en concreto que, por respeto a Fedez, optamos por no nombrar y es que él está verdaderamente devastado a la hora de dar la noticia de que debe iniciar un tratamiento que se atisba duro y muy largo.

“Por desgracia, me han encontrado un problema grave de salud, pero afortunadamente me lo encontraron en un buen momento, lo que implica que tengo un camino importante por delante que tendré que tomar”, confiesa Fedez roto en lágrimas al desvelar que su salud se ha visto comprometida sin previo aviso. El cantante lleva varios días sin actualizar sus redes sociales, lo que ha provocado que sus fans le pregunten si todo anda bien por su vida. Teniendo en cuenta que él vive por y para las redes sociales, es entendible dicha preocupación, la cual se ha visto confirmada con la peor de las posibilidades y es que su ídolo se encuentra vulnerable emocionalmente y no ha encontrado fuerzas para confesar lo que le sucedía hasta ahora, aunque reservándose el nombre de la enfermedad: “No quiero contarlo de momento, pero esta es una forma de sacar lo que llevo dentro, también con el objetivo de que sea bueno para mí”.

Fedez se reserva para más adelante dar un paso al frente y decir con exactitud qué mal le afecta y por qué debe poner el freno en su vida para centrarse en su recuperación con un largo tratamiento que mermará sus fuerzas, pero del que se asegura poder recobrar la salud perdida: “Lo que tenga que contar lo haré en el futuro, cuando tenga una historia sobre mi aventura”, dice a la vez que anuncia que por ahora tan solo tiene ganas de centrarse en su familia, en notar el calor que desprende su compañía y dejarse cuidar en un momento crítico en su vida. “He leído historias de otras personas con mucha fortaleza y me emociona pensar que puede que haya alguien que no tenga la suerte de tener tanto afecto como yo”, añade el marido de Chiara Ferragni, que trata de buscar un punto positivo entre la negatividad que le ha embargado tras el diagnóstico médico.

Cabe destacar que Fedez ya ha sufrido graves problemas de salud con anterioridad. Mientras que ahora prefiere guardar silencio sobre su nueva enfermedad contra la que se encuentra batallando, hace unos años ya anunció que sufría problemas de corazón: “Créanme cuando les digo que el dinero nunca puede ser la panacea para todos sus males. Hace meses, durante una visita de seguimiento, me encontraron una pequeña anomalía, que podría haber presagiado un mal mayor, aquellos con los que tienes que vivir, desafortunadamente, toda tu vida. Todo está bajo control”. Una afección en la que se ha puesto manos a la obra para mantenerla controlada y que no le dé sustos, que ahora se suma a la nueva lucha que le toca librar y de la que aún no tiene fuerzas de ponerle nombre.