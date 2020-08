Este lunes Ana Soria sí que quiso apoyar a su pareja, Enrique Ponce, en su vuelta a los ruedos. Si bien en su estreno la joven no estuvo presente, dos días después quiso convertirse en su pilar más férreo desde el tendido. Visiblemente nerviosa y rodeada de sus amigos más íntimos, la estudiante de Derecho acudió a la plaza de toros de Huelva tratando de ser su mejor amuleto. Fue poco después de faenar cuando ellos y el resto de amigos fueron a cenar para poco después ir al hotel en el que se estaba alojando el diestro en la ciudad andaluza. Allí precisamente se pudo ver a los enamorados mientras daban vía libre a su pasión y se mostraban más acaramelados que nunca. 

Los abrazos se sucedieron y, de hecho, no se separaron apenas un instante, demostrando que su relación va viento en popa a pesar de algunas críticas a las que tienen que hacer frente. No tienen ninguna intención de esconderse y su única intención es la de ser feliz, eso sí, juntos. Así lo demuestra este vídeo que fue grabado en un balcón, pues cuando el torero y la almeriense creían que nadie les miraba, se hizo más que patente que están viviendo una auténtica luna de miel.

Ajenos a las críticas, tanto Ana como Enrique Ponce dan rienda suelta a su pasión y se evidencia tanto en estas imágenes como en las ocasiones que han navegado y surcado alta mar a bordo de un barco. A pesar de que su relación es incipiente y tan solo llevan algunos meses juntos, esta pareja confía plenamente en su futuro en común. Tienen sentimientos fuertes el uno por el otro, algo que confirmó el propio diestro a SEMANA poco después de que este medio desvelara que él y Paloma Cuevas habían iniciado los trámites de divorcio.

Si bien Paloma ha preferido mantenerse al margen tras la separación definitiva de ambos, hace algunos días volvió a las redes sociales para hacer público un retrato en el que aparecía ella junto a sus tres hijas. Junto a él incluyó una frase que muchos tildaron de zasca a su ex. «Cuando eres madre descubres nuevamente la vida a través de los ojos de tus hijos… Tu corazón se sincroniza con el de ellos y el horizonte se expande para dar cabida a tanto amor. Gracias @jacintoalconarte por este maravilloso retrato», escribió como pie de fotografía. Con el artífice de este regalo tan bonito SEMANA charló de forma distendida, conociendo la intrahistoria que escondía esta imagen que tantos titulares ha copado.

Paloma Cuevas se mostró muy agradecida con este artista que ha dibujado a infinidad de toreros, quien, además de haberle hecho un regalo tan especial en un momento tan trascendental para ella, puede presumir de tener una excelente relación con ella, pues son amigos desde la infancia. «La idea era hacer una foto, pero a ella le gustó el boceto y decidió subirlo. Me pareció bonito dibujarla mirando al horizonte junto a sus dos hijas. El mensaje era que debía de tirar para adelante, refleja su momento actual», comenzó diciendo Jacinto muy amablemente a esta revista. Su amistad es tan especial debido a que los progenitores de ambos estaban vinculados de algún u otro modo a la tauromaquia. «Somos muy amigos. La conozco desde que tenía 14 años…Sus padres eran íntimos de los míos, trabajaban de lo mismo, en el mundo del toro», comentó el talentoso pintor.

A pesar de que hay quien ha considerado que sus palabras eran una pullita hacia su ex, su amigo Jacinto quiso dejar claro que en absoluto ese ha sido el objetivo de esta reflexiva pieza. «No se lo he dado en persona, pero cuando lo recibió me dijo que le encantaba. Ella no quería responder a nadie…Ella quiere a sus hijas con locura y esto es un mensaje positivo», apuntó este pintor extremeño. Insistió en ello y aprovechó para definir a Paloma Cuevas, quien tras su matrimonio fallido no está pasando por un buen momento. «Le gustó mucho porque es un dibujo que dice mucho. Es muy tranquilizante como es ella. Paloma es una mujer extraordinaria, una madre extraordinaria, una hermana extraordinaria y una hija extraordinaria. Es una bellísima persona«, dijo el artista con mucho cariño hacia ella.