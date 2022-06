Cristiano Ronaldo tiene un gran patrimonio inmobiliario. El futbolista posee varias casas por todo el mundo, aunque hay una de ellas que le hace especial ilusión construir. Hablamos de la vivienda que se está haciendo en Cascais, a tan solo 20 kilómetros de Lisboa, su tierra, la cual está haciendo a su gusto y al de Georgina Rodríguez. Tiene una hectárea de terreno y la mansión unos 3000 metros construidos, por lo que tendrán espacio más que de sobra para su familia numerosa. Contará con todos los detalles posibles, entre ellos, un garaje para 20 coches, dos piscinas o un gimnasio, pero ¿por qué precio? 21 millones, a pesar de que el presupuesto estaba fijado en 12 en un principio.

Cristiano Ronaldo y su pareja han recibido un presupuesto rectificativo hace tan solo unos días en el que le detallan los nuevos sobrecostes debido entre otras cosas a la guerra de Ucrania. Los precios se han multiplicado y esto también ha provocado que la obra de la casa sea mucho más cara de lo esperado. Ahora el futbolista deberá pagar 9 millones euros más de lo que creía en un primer momento, un gran desembolso que ha hecho para una propiedad muy especial para él y su familia. Esta vivienda podría ser perfecta para jubilarse junto a sus hijos y su pareja, aunque él todavía no ha dado detalles de sus planes cuando se retire del fútbol.

Esta casa no apta para todos los bolsillos podría estar terminada para el 2023, según cuentan en Look, aunque podría tener que esperar si quiere ver absolutamente terminado todo. Eso sí, lo llamativo no es tanto el precio o los metros con los que contarán en su nueva residencia. Lo es por más los materiales que el portugués ha escogido para sus estancias, quien está cien por cien implicado en su decoración, así como en la supervisión de la obra. Cristiano Ronaldo ha optado por grifos de oro macizo, un mural exclusivo de una firma de lujo de la que él y su pareja son clientes, el mejor mármol italiano o sistema de calefacción inteligente son solo algunos detalles que explicarían el altísimo precio de esta casa que ahora copa titulares.

Georgina le está ayudando también en la decoración, en la cual le están asesorando una especialista como es Paula Brito. Este detalle no ha sonado raro si se tiene en cuenta que la interiorista apareció en el documental de ‘Yo soy Georgina’, el docu-reality en el que la influencer aseguró que era mucho más práctica en esta materia desde que se había convertido en madre.