Cristiano Ronaldo extrema la seguridad en su llegada a Madrid: el alto número de escoltas contratados

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez viajaron a Madrid para presentar el nuevo negocio del luso. Ambos acudieron con sus grandes amigos este miércoles a uno de los hoteles del futbolista en plena Gran Vía madrileña, donde cientos de fans se agolparon para saludarle. Recibieron a la pareja entre gritos y aplausos, eso sí, pocos se pudieron acercar a ellos debido al amplio dispositivo de seguridad que habían contratado. Cristiano fichó a un gran número de escoltas para que él y su familia estuvieran completamente seguros y no sucediera ningún contratiempo, número que ha llamado poderosamente la atención. Eran muchos los que querían una foto o un autógrafo de Cristiano, lo que provocó más de un empujón y que la calle estuviera colapsada. La imagen habla por sí sola.

VÍDEO | Cristiano Ronaldo está en Madrid y desata la locura. pic.twitter.com/PWk3pn6HGH — EFE Deportes ( @EFEdeportes) June 7, 2023

Cristiano Ronaldo contrató a una veintena de personas para que velaran por su seguridad y la de sus íntimos en la céntrica calle de la capital, pero no fue el único dispositivo que allí se encontraba. La Policía Nacional también estaba para controlar que todo estuviera en orden e incluso se dispuso un cordón de seguridad para evitar que la gente se saliese a la carretera. La locura se había desatado hasta tal punto que todo era un caos, una situación que quiso prever Cristiano Ronaldo contratando a personas de sobra. Es de sobra conocido que él siempre está acompañado de dos gemelos que, según se ha conocido, fueron fuerzas especiales que lucharon en Afganistán.

Aunque este no es el único detalle que ha llamado la atención de todos. La prensa ha hecho hincapié en el retraso con el que llegaron Cristiano Ronaldo y su séquito. Una hora y media después de la hora fijada hicieron aparición, lo que provocó el enfado de los presentes. Aunque se justificaron con el tráfico que había a esas horas en la capital, su 'excusa' no termino de convencer a todo el mundo. Una aparición que sirvió para acallar los rumores de crisis entre ellos, siendo Georgina quien confirmó que "algún día pasarán por al altar", aunque no desveló más detalles al respecto. "Está todo bien. Gio está conmigo en todos mis proyectos y yo también la apoyo. Ella está haciendo su camino y la apoyo al 100%. Va a estar siempre conmigo y yo con ella, los dos juntos somos mucho más fuertes", dijo Cristiano, por su parte.

El futbolista está acostumbrado a viajar con seguridad. Siempre le vemos acompañado de varios escoltas, lo que hace imposible que sus seguidores se acerquen a él ya sea para tomarse un selfie o simplemente un recuerdo junto a él. Esto le ha llevado a tomar medidas extremas cuando va algún sitio multitudinario, tal y como acaba de suceder en su última visita a España.