Chris Hemsworth no solo ha sabido conquistar el corazón de Elsa Pataky, con la que ha formado una familia idílica y un hogar en Australia. También al público por sus fornidos músculos y sus dotes interpretativas que le convierten en uno de los actores más reclamados del momento. Pero estos dos puntos han estado en muchas ocasiones enfrentados, pues debía elegir entre pasar tiempo con su esposa y sus tres hijos o, por el contrario, estar en el set de rodaje y ampliando los triunfos en su carrera. Pero ahora, el actor no podría estar más feliz y es que ha conseguido un contrato que le permite rodar en Australia y disfrutar de los suyos sin miedo a perderse cómo crecen sus vástagos, por lo que ha roto una de sus máximas y ha hablado más de lo que nos tiene acostumbrados sobre cómo es su vida al lado de Elsa Pataky en la exclusiva casa que poseen en Nueva Gales del Sur.

“Mi objetivo siempre fue rodar en Australia, a nivel personal, para estar en casa con mi familia, pero también por la conciencia que tenía sobre lo que era posible aquí, cuando se trata de talento”, asegura Chris Hemsworth en conversación con el diario ‘The Daily Telegragh’, en un arrebato de alegría al saber que sus próximos trabajos estarán situados en Australia, como así ha sucedido con su último proyecto, ‘Spiderhead’, para Netflix, que se grabó en Queensland, en el noreste del continente. Ahora, Australia también servirá como telón de fondo para sus próximos papeles, los cuales le pondrán de nuevo en la piel del dios del trueno, con ‘Thor 3’ y ‘Thor 4’, así como ‘Extraction 1 y 2’ e ‘Interceptor’. A Chris Hemsworth le espera una larga temporada muy cerca de Elsa Pataky y sus hijos, de los que se separará de manera puntual para atender compromisos profesionales como entrevistas o presentaciones oficiales.

Esto, como es normal, ha convertido a Chris Hemsworth en el hombre más feliz del mundo, como así ha declarado sin mayores reparos, sin importarle poner el foco mediático en su familia: “La vida es dulce. Es genial y no podría estar más feliz. Si me hubieras dicho o preguntado hace diez años dónde me gustaría estar, esta es la respuesta”, decía feliz de poder cumplir un sueño que creía imposible debido al alcance de su carrera, que le ha convertido en uno de los actores mejor valorados y de los que más suspiros roban con sus músculos de acero. Y es que desde que en 2015 decidiese emplazar su vida en Australia, parece que estaba lejos de la meca del cine, lo que le hacía estar constantemente entre viajes y relegando a su mujer a la crianza de sus hijos, lo que le apartaba de su propia carrera. Hasta ahora.

Chris Hemsworth ha entendido justo que Elsa Pataky también siga apostando por su carrera como actriz, como así ha hecho con ‘Carmen’ y ahora también con un papel en ‘Interceptor’ junto a su marido. Una cuestión que ella misma quiso detallar en ‘Daily Mail’ semanas atrás: “Me dijo lo difícil que debe haber sido dejar de lado mi carrera, en cierto modo, para estar con los niños. Ha sido de gran ayuda en todos los sentidos, solo para volver al trabajo y ayudarme porque sabe cuánto lo amo”. Pero en esta película el matrimonio no solo son compañeros, sino también ella está a las órdenes de él, dado que Chris ejerce como productor de la cinta: “Es mi jefe y puede llegar a ser mandón, pero ha sido muy divertido”.