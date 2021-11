Después de 13 años de infierno, Britney Spears puede celebrar a lo grande que, por fin, es libre. Mientras que saborea la felicidad de quitarse la tutela de su padre, lo cierto es que la cantante está en el punto de mira debido a la última polémica en la que se ha visto envuelta. La princesa del pop le ha declarado la guerra a Christina Aguilera después de que esta se negara a hablar de su tutela y del calvario por el que ha pasado.

Este viernes, Britney Spears utilizaba sus historias de Instagram para quejarse de la actitud que había tenido su compañera de profesión, Christina Aguilera, después de que los periodista que se encontraban en la gala de los Grammys Latino le preguntaran por la cantante y su reciente libertad. Sobre esto, la interprete de ‘Pa mis muchachas’ se negaba a hacer algún tipo de comentario y solo se limitaba a afirmar que estaba muy feliz por su amiga. Sin embargo, esto no ha sentado nada bien a Spears, quien no dudaba en denunciar lo ocurrido a través de las redes sociales.

«Quiero y adoro a todos los que me apoyaron… pero negarse a hablar cuando se sabe toda la verdad, equivale a una mentira. He estado 13 años bajo un sistema corrupto y abusivo y aún así, ¿por qué le resulta tan difícil a la gente hablar de ello? ¡Yo soy la que pasó por ello! Gracias a todos los seguidores que han hablado abiertamente y me han mostrado su apoyo», expresaba la interprete de ‘Toxic’. Tras esto, Britney Spears también le daba las gracias a Lady Gaga después de escuchar cómo en una entrevista esta salía en su defensa. «La manera en la que le trataron en este mundo fue incorrecta. Me gustaría que se cambiara la forma en la que se trata a las mujeres en el sector de la industria musical. Britney siempre será una inspiración para todas nosotras», se escucha decir a la también actriz.

Todos los planes que Britney Spears quiere hacer tras perder su tutela

El caso de Britney Spears ha supuesto un antes y un después en todo el mundo. Su duro testimonio ante la jueza hacía que esta tomara la decisión de quitarle la tutela a su padre después de más de trece años de infierno. Ahora, la cantante es totalmente libre y ya ha hecho partícipe a sus seguidores de todos los planes que tiene entre manos. En estas últimas semanas, Britney Spears le ha dado las gracias a sus fans, a quien tacha de ser los culpables de haber hecho que vuelva a tomar las riendas de su vida y, a partir de ahora, ser ella quien tome todas las decisiones. A la espera de que le toque su turno de hablar y contar toda la verdad ante Oprah, la cantante no ha dudado en bromear y sentirse agradecida por poder tener las llaves de su coche, así como una tarjeta de crédito y dinero en efectivo. «Gracias por poder dejarme ser independiente y sentirme una mujer. Poder comprar velas. Pequeñas cosas para las mujeres, pero que marcan la diferencia «, insiste.

De la misma forma, la interprete de ‘Toxic’ hace hincapié en que va a seguir luchando para conseguir que se hagan cambios en el sistema. «Solo pretendo defender a las personas con discapacidades y enfermedades reales. Soy una mujer fuerte y solo puedo imaginar lo que el sistema les ha hecho a estas personas. Espero que mi historia cause impacto y cambie algo de este sistema tan corrupto», sentenciaba.