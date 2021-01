Ben Affleck ha mandado a su hermano que tire a la basura una imagen de Ana de Armas en tamaño real tras conocerse que han roto su sonado romance. ¿Es esta la prueba de que el actor está dolido con la decisión de la española?

A veces la realidad supera la ficción y, por si esta frase vanidad no fuese suficiente, una imagen vale más que mil palabras. Entre los fuertes rumores que aseguran que Ben Affleck y Ana de Armas han puesto punto y final a su sonado romance, el actor ha realizado una acción que no ha pasado por nadie indiferente y que para muchos ha sido tomada como la confirmación de que su relación con la actriz española se ha ido al traste. El hermano del actor estadounidense, Casey Affleck, ha salido de su casa por primera vez desde que los rumores de crisis tomasen fuerza y lo ha hecho para tirar la basura. Pero lejos de conformarse con dejar en los cubos sus desperdicios y aquellos desechos que pueden ser reciclados, ha dejado una imagen a tamaño real de Ana de Armas.

Quizá Ben Affleck no era consciente de que este hecho alimentaría más si cabe la posibilidad de que su relación con Ana de Armas no atraviese por su mejor momento. Tirar a la basura una imagen de cartón piedra con su chica española como protagonista no deja frío a nadie y es que el hecho en sí, lejos de lo que pueda desvelar en sí, tiene mucha guasa. Después de un año de relación, esta se ha ido al traste y el actor parece no haber recibido con buen tiento este fracaso sentimental, después de comprobar las polémicas imágenes que llegan desde Los Ángeles, concretamente a las puertas desde el domicilio de su hermano y, según publican medios estadounidenses, a expresa petición de Ben Affleck, dolido por su ruptura.

A life-sized cardboard cutout of Ana de Armas from inside Ben Affleck’s residence was seen being thrown out into a trash can. (January 18, 2021) pic.twitter.com/4bxxDC97WZ — Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) January 19, 2021

Estas imágenes de la gemela de cartón de Ana de Armas en la basura han sido captadas este mismo lunes, día en el que salieron a la luz las primeras informaciones sobre su ruptura. Era una persona cercana a la pareja la que contaba a la revista ‘People’ que la actriz española había decidido plantar a su chico: “Ben Affleck ya no está saliendo con Ana de Armas. Ella decidió romper con él”, sentencia esta persona de su confianza.

Como suele ser habitual, los motivos que se ofrecen para explicar este fracaso sentimental hablan de problemas de convivencia. Al parecer, Ben Affleck y Ana de Armas han tenido fuertes discusiones al no encontrar un acuerdo en aspectos básicos de la convivencia: “Su relación era complicada y ella no quiere asentarse en Los Ángeles. Obviamente, Ben tiene que hacerlo, ya que sus hijos residen allí”, destacan en la revista ‘People’ tras hablar con una fuente cercana a la pareja. El actor tiene tres hijos, fruto de su relación con la también actriz Jennifer Garner, de la que se separó el pasado 2018 tras 13 años de matrimonio. Una responsabilidad que él no quiere desatender, pero que le habría hecho discutir con su novia, quien prefiere no sentirse atada a la ciudad considerada como la meca del cine estadounidense.

Las imágenes del hermano de Ben Affleck tirando a la basura a su cuñada han sido muy polémicas, pero desde la citada revista aseguran que su relación, ahora de amistad, es fuerte y sincera, lo que no resta dolor a su ruptura: “Se tienen un profundo amor y respeto. Ben Affleck sigue mejorando como persona. Tiene tres trabajos y es un padre estable en casa. Los dos están muy contentos con el momento que están viviendo”. Eso sí, esta misma fuente asegura que el principal problema entre ambos es que “están en momentos distintos de sus vidas” y es que mientras Ana de Armas trata de hacerse un hueco en Hollywood, a él poco le queda ya que demostrar tras una prolífica carrera cinematográfica. De ahí que, pese al amor que se profesan, hayan decidido “romper de forma completamente amistosa”, por iniciativa de la española.