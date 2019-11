Angelina Jolie está arrasando por todo el mundo con la segunda entrega de ‘Maléfica’, la cual le ha hecho recorrer medio mundo en su labor de promoción de la cinta. En sus apariciones públicas no ha dudado en hablar sobre su actual situación personal, tres años después de romper su matrimonio con Brad Pitt. Oportunidades de oro bien aprovechadas para lanzarle dardos envenenados a su exmarido y padre de sus 7 hijos, aunque siempre de forma velada y tratando de no desatar una nueva guerra.

Por fortuna para Angelina Jolie, Brad Pitt ha preferido no hacer lo propio y guardar silencio ante los ataques de su exmujer. Ataques que siguen produciéndose, pero esta vez de una forma mucho más espectacular, porque la actriz ha acompañado sus pullitas con un espectacular posado desnuda en la portada del último número de la revista ‘Harpers Bazzar’. Una sensual sesión fotográfica en la que ha asegurado que se siente “atrapada” por culpa de Brad Pitt, que le impide vivir en otro país, porque también quiere estar cerca de sus hijos y verlos cuando se establece en el régimen de visitas establecidas por el juez.

“Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos tengan 18 años”, aseguraba Angelina Jolie en la entrevista en la citada revista. La queja de la actriz es que “en este momento tengo que establecerme donde su padre elige vivir”, sentencia. Quizá pase por alto el derecho del padre a disfrutar de sus hijos, al igual que ella, y que el lugar de residencia se estableció el día en el que decidieron establecer su familia en Estados Unidos y que esto no puede cambiar de forma unilateral y menos si esto conlleva la privación del derecho de custodia de uno de los progenitores.

Pese a ello, Angelina Jolie sueña con vivir en otro país, alejada del trasiego que tanto le rodea por su fama en suelo estadounidense: “Mi lugar favorito es un lugar en el que nunca he estado. Me gusta que me dejen caer en medio de algo nuevo. Me gusta estar fuera de mi elemento. Quiero que los niños crezcan en el mundo, no solo aprendiendo sobre ello, sino también viviendo y teniendo amigos en todo el mundo. El año que viene empezamos una casa en África”, explica.

Angelina Jolie considera que “mis hijos conocen mi verdadero ser y me han ayudado a encontrarlo nuevamente y a abrazarlos. Han pasado por mucho. Aprendo de su fuerza”. Para la actriz, esto es importante para ella no solo como madre, sino también como persona y como mujer: “Este es un momento para pelear. Si hay una pelea en esta vida debe ser por las libertades y los derechos. Y si tenemos nuestra libertad, debemos luchar por otros que no”.