Angelina Jolie está utilizando la promoción de la segunda entrega de ‘Maléfica’ para lanzar pullas a su exmarido, Brad Pitt, para presentarse al mundo como una mujer fuerte, pese a lo que ha tenido que atravesar los últimos 3 años, y, de paso, encabezar la lucha feminista por todo el mundo. Y es que el mensaje con el que trata de concienciar a todas las personas es quizá, de los más importantes, al incidir directamente en los pequeños de la casa, el futuro de nuestro mundo.

Angelina Jolie utiliza la promoción de ‘Maléfica’ para atacar a Brad Pitt

“Cuando puedes lanzar un mensaje por supuesto que debes hacerlo, es maravilloso. Esta película tiene muchos personajes y nosotros éramos conscientes de ello y de lo que queríamos decir”, comienza a explicar Angelina Jolie sobre ‘Maléfica’. Pero, ¿de qué mensajes hace alusión la actriz? Ella misma lo cuenta: “Hay varios mensajes importantes, como que la sangre no hace la familia, que aquellos que están en contra de otros y normalmente se muestran agresivos con gente que es diferente, normalmente es porque tienen miedo, como la reina. Que hay fuerza en la diversidad y que siempre hay una forma de salir adelante”.

Pero Angelina Jolie ha querido centrar especialmente su mensaje a la lucha feminista y es que su papel como ‘Maléfica’ tiene un poder poco común en las mujeres en el cine: “Normalmente las mujeres fuertes son tachadas de malas, porque son fuertes o independientes y, de alguna manera, eso las convierte en una amenaza. Y me gusta que haya un personaje como ‘Maléfica’, que representa a las mujeres de un modo que me encanta. Ella no nació mala, abusaron de ella y sufre por ello, pero cuando lucha, lucha por amor”.

Disney está tratando de dotar a sus películas de un mensaje feminista que desde hace años se ha echado en falta. Plantear a una princesa como enamoradiza, en busca del amor y formar una familia con su príncipe es una creencia en crisis. Ahora, las mujeres, princesas o no, ya no solo piensan en hijos, sino también en su futuro más allá: “Ella es la más sabia de la historia y es fuerte a su manera, pero hay mucha fuerza en su dulzura, en su feminidad y en querer casarse y tener hijos. Eso tiene mucha fuerza y es bueno poder compartir ese punto de vista en la pantalla, porque ese tipo de mujer normalmente es olvidada”, explica Elle Fanning, compañera de reparto de Angelina Jolie, que encarna a la joven Aurora.