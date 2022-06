Amber Heard ha concedido una entrevista con la que ha vuelto a dejar sin palabras a todo el mundo. A pesar de que lleva años litigando con su expareja, Johnny Depp, en los tribunales, y acaba de perder un juicio por el que ha sido condenada a pagar 15 millones de dólares al actor, ahora revela que sigue enamorada de él. El cruce de acusaciones entre ellos es capaz de erizar el vello de cualquiera, al igual que los sentimientos que asegura tener por él. Muchos seguidores de la pareja insisten en que es surrealista este nuevo giro, lo que alarga todavía más esta historia de la que han estado pendientes millones de personas.

Con cierto miedo a ser demandada de nuevo, Amber Heard comenta que ese temor siempre está ahí. Sin embargo, eso no quita que le siga queriendo, a pesar todo. «Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien. Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude», ha dicho en la NBC News. La actriz comenta que no le guarda rencor a su ex, a quien ha denunciado por maltrato y a quien también ha acusado de abuso sexual. «Me pateó en la espalda y caí al suelo. Nadie hizo nada», dijo en uno de los juicios contra él.

«No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él, en absoluto. Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien», ha aseverado Amber Heard. Consciente de que sus palabras podrían ponerse en entredicho después de todo y de que muchos la pondrían en duda, Amber explica que para ella es, ha sido y será muy doloroso echar la vista atrás para recordar su relación con el actor de ‘Piratas del Caribe’. Nadie imaginó que esta relación acabaría tan mal tras cuatro años juntos, sin embargo, lo sucedido entre ellos ha acabado estando en boca de todos, en especial, por lo testificado en los juicios por los protagonistas. «Siempre he mantenido un amor por Johnny y me produce un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos ante el mundo», ha apuntado.

Aunque Amber Heard deberá desembolsar una altísima cantidad de dinero a su expareja tras ser condenada por difamarle, ella mantiene que no cuenta con esa cifra. Se ha declarado insolvente y dice no tener dinero para pagar la multa a Johnny Depp, tal y como ha dicho su abogada, Elaine Bredehoft, públicamente. De momento, la estadounidense se refugia en una casa en el desierto, donde huye del ruido mediático y donde asume su derrota judicial. Aunque había permanecido en silencio y apenas había hablado sobre el veredicto final del jurado, ahora se abre de nuevo en canal para aclarar qué siente por Johnny Depp.