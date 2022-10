Los últimos meses están siendo muy convulsos para Ana María Aldón, que se encuentra en pleno proceso de divorcio de José Ortega Cano. A pesar de que ambos han decidido tomar caminos separados, de momento siguen viviendo bajo el mismo techo por el bien de su hijo, José María. De hecho, este fin de semana veíamos a la diseñadora y al diestro acudir a un partido de fútbol de su hijo. Juntos, pero no revueltos, los ee quisieron acompañar al pequeño en el campo, dejando así de lado los conflictos familiares que mantienen y que incluso se pronuncian sobre ellos a través de los medios de comunicación. En mitad de esta vorágine, Ana María Aldón tiene una importante fecha que celebrar: el cumpleaños de su madre, su mayor apoyo en estos momentos. Este martes 18 de octubre, Celia cumple años y su hija ha querido compartir una bonita felicitación.

Ana María Aldón ha querido felicitarla públicamente con una fotografía de las dos en un enclave único, disfrutando del sol a orillas de la playa. Junto a esta instantánea de las dos mirándose, ha escrito lo siguiente: «Muchísimas felicidades por tu 83 cumpleaños, quisiera escribirte el poema más lindo del mundo y no encuentro palabras, pero tengo la suerte de estar contigo y darte un millón de besos apretando tu mano con la mía. Me queda tanto que aprender de ti. Mamá, tú eres la fuerza que siempre me ayuda cuando todo parece perdido. Te quiero hasta el infinito«, escribía.

Ana María Aldón ha estado muy pendiente del estado de salud de su madre

La diseñadora ha estado volcada con su madre en los últimos meses debido a que su estado de salud era delicado. De hecho, pasó gran parte de este verano en Sanlúcar de Barrameda, localidad donde reside su progenitora. Era habitual verlas disfrutar de planes y confidencias juntas, como el momento de la imagen que hay sobre estas líneas. A juzgar por la fotografía, la colaboradora ha decidido desplazarse hasta Andalucía para estar junto a su madre en este día tan especial y soplar las velas juntas.

Un viaje a casa después de su última aparición pública junto a José Ortega Cano tras asegurar que sintió «bochorno» con el inédito romántico mensaje del diestro en ‘El programa de AR’. «Mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña», le espetó el torero en directo. Unas palabras que lejos de acercar a los ex, los separaron todavía más. Sin embargo, por el bien de su hijo, ambos se dejaron ver juntos acompañando al hijo que tienen en común, José María, al partido de fútbol que disputó este sábado por la mañana. A pesar de que ya no hacen vida de pareja, el matrimonio continúa haciendo planes en común por su hijo y, de momento, continúan viviendo bajo el mismo techo.