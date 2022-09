Esta semana, Maximiliano de Habsburgo, presidente de Clínica Recal, organizó su tradicional cena benéfica para recaudar fondos destinados a ayudar a pacientes con problemas de adicción. Allí pudimos hablar con Cayetano Martínez de Irujo, que fue uno de los muchos rostros conocidos que acudieron para apoyar esta causa.

¿Qué consejo darías a las personas que sufren problemas de adicción?

Creo que ahora hay suficiente información, no es como en nuestra época, que era una cuestión social como el que fuma. Hoy en día me sorprende que haya tanta gente implicada en el consumo de estas sustancias y del alcohol con toda la información que hay.

¿A qué crees que se debe?

No lo sé… hoy en día, me sorprendo porque yo lo viví, a mí no me lo tienen que contar. Lo mío fue una época de mucha noche y de la ‘movida madrileña’. Yo creo que fue la ciudad.

«Me di cuenta a tiempo de que ese no era el camino y de que destruye tu vida», confiesa Cayetano Martínez de Irujo

¿Pasaste miedo?

Tuve suerte de ser un deportista y de tener las características que tengo personales. Me di cuenta a tiempo de que ese no era el camino y de que destruye tu vida.

¿Cuándo te diste cuenta de que necesitabas pedir ayuda?

Cuando tienes la sensación, como de ir con el coche por un camino de hielo en el que cada vez aceleras más y llega un momento en el que el coche se para y empieza a caer para atrás.

¿Tuviste miedo de llegar al final del túnel?

No, gracias a Dios, salí muy a tiempo. Tuve una experiencia relativamente corta.

¿En quién te refugiaste?

En mí mismo y en pedir ayuda, siempre hay que hacerlo. Problemas tenemos todos y cada uno tiene que mirarse al espejo y enfrentarse a los suyos. Enfrentarse a sí mismo es de ser valientes.

¿Lo ha hecho muy bien?

Poca gente lo habrá hecho como yo, pero en todos los ámbitos. En el problema emocional, el trauma de infancia, todo. No he tenido ningún reparo de ir donde fuera a enfrentarme. Problemas tenemos todos, cada uno tiene que mirarse al espejo y enfrentarse a los suyos.

Cayetano, sobre la muerte de Isabel II: «Me recuerda mucho a mi madre»

Cambiando radicalmente de tema, ¿cómo has vivido el fallecimiento de Isabel II, con quien tu madre tuvo relación?

El día que falleció me quedé pegado al televisor viendo los programas y os digo, sinceramente, que lloré. Me emocioné, porque me recuerda mucho a mi madre.

¿Te contó alguna anécdota tu madre sobre ella?

Fueron dos mujeres muy similares, cada una en su sitio y cada una a su nivel.

¿Qué destacarías de su largo reinado?

Creo que es un ejemplo para la humanidad. No tuvo un traspiés en su vida, aguantó temas políticos, guerras y acontecimientos personales y familiares de una forma estoica, serena e inteligente.

¿Qué tenían en común?

Muchas cosas. Nacieron el mismo año… La forma de afrontar la vida y de llevar sus vidas personales. Cuando murió su marido, la reina se vino abajo porque él era su soporte. Y mi madre siempre creyó mucho en sus maridos y en tener a alguien a su lado porque si no, decía que se quedaba sola. Por eso, en cuanto se moría un marido, buscaba otro.

¿Qué opinas de Carlos III?

Cuando le conocí en el Palacio de Buckingham, mi opinión sobre él cambió radicalmente para bien. Camila y él nos recibieron en una sala aparte. Estuvo veinte minutos con nosotros.

«Letizia está haciendo una gran labor como consorte»

Hablando de casas reales… La Reina Letizia acaba de cumplir 50 años ¿Qué le parece nuestra reina?

Creo que está haciendo una gran labor consorte al lado del Rey. Creo que Felipe VI, lo he dicho muchas veces, era el heredero más preparado junto con Guillermo. Eran los dos más preparados del mundo, con diferencia. Lo está demostrando, creo que Felipe VI lo está haciendo de una forma impecable. Ella lo está acompañando bien, va aprendiendo, va mejorando. Quizá en el trato personal, que ha mejorado, debería mejorar un poco más.

¿Qué le parece que el rey emérito vaya a asistir al funeral de Isabel II?

Ha recibido la invitación del Buckingham Palace para asistir por su prima. Me parece perfecto. Cuando oigo hablar de estos respectos a ciertas tertulianos en televisión me quedo estupefacto. Hay una cosa con la que no se puede luchar en la vida que es contra la ignorancia.