A pocos días de que empiece la Navidad, Cayetano Martínez de Irujo no deja de cumplir con sus compromisos laborales. Este lunes acudía al Teatro de la Maestranza en Sevilla para participar en un acto benéfico con la Fundación Alalá, cuyo objetivo es ayudar a las zonas más desfavorecidas de Sevilla. Allí no ha dudado en hablar de cómo participa en varios proyectos solidarios.

Pero no es de lo único que ha hablado Cayetano. Y es que llevamos varios días escuchando la nula relación que tiene con gran parte de su familia, lo que provoca que no vaya a estar con todos ellos en Navidad. Ahora ha querido aclarar que efectivamente es así, que pasará las fiestas por su cuenta.

«Las navidades nada, lvan a ser normales, discretas y tranquilas. No iré al Palacio de Liria a celebrarla con mi familia, yo no iré, cada uno está en su casa. No me voy a reunir con ellos este año, yo voy a pasar la Navidad por mi cuenta», ha confesado, dejando claro que la relación con sus hermanos no está en el mejor momento y que por ahora cada uno lleva sus vidas en paralelo.

Cayetano Martínez de Irujo asegura que pasará la Navidad solo

Vídeo: Europa Press.

El propio Cayetano era el encargado hace unos días de desvelar qué problema familiar hay y que le impide ir a celebrar las fiestas con su familia. Y es que el problema pasa por un distancimiento con su hermano Carlos, el duque de Alba, con el que ha roto su relación. «Sí, es cierto que no hemos sido invitados al Palacio, pero bueno, yo lo considero ya algo normal, ya se vio con su ausencia en la misa que ofrecí en noviembre en el aniversario de la muerte de mi madre en Sevilla», explicaba Cayetano hace unos días.

Con este nuevo detalle, Cayetano confirma qué tipo de relación tiene con sus hermanos, sobre todo con Carlos Fitz-James Stuart. «Yo estoy totalmente desligado y es normal que no me inviten en Nochebuena. Desligado de palacio, de mi hermano y de su familia», reconocía.

Cayetano Martínez de Irujo no cenará con su familia en Nochebuena

Lo que queda claro de esta ausencia de Cayetano durante la cena de Nochebuena esta Navidad es que el acercamiento que mantuvieron los hermanos hace unos meses, es ya inexistente. El exmarido de Genoveva Casanova deja claro con sus declaraciones que lleva su vida totalmente paralela a la de su familia. Tanto es así que ni ha recibido invitación para acudir a la cena de Nochebuena.

Los que sí acudirán a esta cena son otros miembros de la familia. Carlos estará acompañado del resto de sus hermanos. El único que no estará será Jacobo, que viajará a Cataluña para celebrar la cena de Nochebuena con su suegra, que está pasando por un bache de salud.

Estarán, de esta forma, Eugenia Martínez de Irujo, junto a su hija, Tana Rivera, y su pareja, Narcís Rebollo. Se unirán a este reencuentro familiar Sofía Palazuelo, su marido Fernando, Carlos, su esposa, Belén Corsini, y otros miembros de la familia, que no se perderán esta reunión familiar.