El estreno de la nueva temporada de ‘Lazos de sangre‘ ha llegado con una entrega especial dedicada a la figura de la Reina Isabel II de Inglaterra, fallecida el jueves 8 de septiembre de 2022 a los 96 años de edad tras más 70 años de reinado. El programa presentado por Boris Izaguirre en TVE 1 ha contado con la participación en directo de Cayetano Martínez de Irujo, que ha hablado del especial vínculo que unía a la Casa de Alba con la Familia Real Británica. Y es que su madre, la duquesa de Alba, sentía admiración por la soberana. También ha compartido sus valoraciones sobre el nuevo rey Carlos III: «Lo conocí y me dio la impresión de que es una persona muy capaz, que tiene un aprendizaje impresionante».

«No se va a acomplejar ante la continuación de un legado tan inigualable como el de su madre. Habrá aprendido lo bueno de ella. Va a intentar seguir lo que ella hacía impecablemente. No va a intentar ponerse a la altura en cuestiones que ella era sublime. Un poco como nuestra madre», ha explicado el aristócrata. No tiene dudas de que el recién proclamado rey hará un buen papel como monarca.

«Isabel II me recuerda mucho a mi madre», dice Cayetano Martínez de Irujo

En estos días en los que la Reina Isabel copa todos los titulares le ha resultado imposible no acodarse de su progenitora, –fallecida el 14 de noviembre de 2014-, en la que ve similitudes con Isabel II: «Eran dos mujeres muy similares. A mí me recuerda mucho a mi madre. En los reportajes y fotografías que veo de ella me recuerda a ella. Eran dos personas inigualables. En el mundo no hay mujeres así. Son de otra época. Tenían un sentido de la disciplina, del deber, de la responsabilidad absolutamente alucinante. Cada una en su terreno, cada una a su nivel, cada una en su sitio».

«Los hijos de ella hemos tenido que saber aprender lo que no podíamos repetir porque es irrepetible en muchos aspectos. Tampoco nos podíamos permitir ni imitarla en cuanto a su sabiduría y su buen hacer. Como han cambiado mucho los tiempos, toca interpretar en función de los cambios de la vida y del país lo que haya que modificar y actualizar», continuaba.

Así vivió Cayetano Martínez de Irujo la muerte de Isabel II: «Anulé lo que tenía esa tarde y me quedé viendo la televisión»

A Cayetano Martínez de Irujo la muerte de Isabel II lo pilló en casa: «Me impactó bastante. Estaba viendo el Telediario y veía unos síntomas. Parecía que había fallecido o que estaba a punto de fallecer. Anulé lo que tenía esa tarde y me quedé viendo toda la información en televisión. Me emocioné bastante porque me trajo muchos recuerdos y la comparativa en su diferente dimensión con mi madre me emocionó mucho».

«Mi madre tenía una admiración enorme por Isabel II y de alguna forma se sentía bastante identificada con ella, en su nivel y en su sitio. Hablaba de ella», ha recordado. Por último, ha respondido a las preguntas de Boris Izaguirre sobre si es cierto o no que la Reina Isabel II de Inglaterra hubiera tenido que arrodillarse ante su madre en caso de haberse encontrado: «Somos una familia aristocrática de las más importantes del mundo y la importancia nuestra, además de estar en el libro Guinness de los récords por ser la mujer con más títulos del mundo, es que hemos llevado un legado completo al siglo XXI. Lo ha heredado mi hermano Carlos y esa ha sido la gran hazaña de mi madre. Y el haber reconstruido el palacio de Liria. De ahí a compararnos con una familia real, es otra cosa. A pesar de que somos descendientes directos de María Estuardo y de Jacobo I de Inglaterra, no le gustaba que dijeran que una reina se tenía que inclinar ante ella porque una reina es una reina».