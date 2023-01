Cayetano Martínez de Irujo es uno de los primeros invitados a la nueva temporada del ‘Chester‘ de Risto Mejide. Durante su charla con el presentador, el hijo de la fallecida duquesa de Alba ha recordado sus «problemas» con las mujeres que se iniciaron por culpa de sus niñeras de la infancia. Habla de lo mal que lo pasó durante su niñez, donde apenas estaba al lado de su madre y vivió gran parte acompañado por una niñera que no dudaba en pegarle si así lo creía conveniente. Unos tiempos donde era más habitual que un profesor o persona adulta le pegara a un niño sin que se le pudiera recriminar nada. Sin embargo, estos hechos provocaron en él una fuerte dependencia de las mujeres unidas al dolor.

«Mi madre no se enteraba porque no se lo decíamos. Si se lo decíamos, ella iba a montar el follón y nos iban a pegar el doble. Además es que nos pegaban sin razón, no hacíamos la vida de niños normales, sino una vida organizaba, ella no lo veía… yo me cubría. Tenía un lío dentro yo… desde los seis años que empezó la confusión», ha recordado Cayetano Martínez de Irujo. Una confusión que le transformó gran parte de su adolescencia y su etapa de adulto. De hecho, era tal el problema emocional que sufría que incluso llegó a internar en un centro en Estados Unidos para intentar recuperarse.

«Por mi problema emocional tenía confundido el amor, el sexo y el cariño… Lo tenía mezclado en un saco. En EEUU aprendí profundamente cuál era mi problema emocional con las mujeres. Por un lado, era adoración, respeto y todo porque me han querido tanto que me han sostenido de no caerme del todo… Siempre me han querido muchísimo. Pero por el otro lado tenía miedo a tener una relación por las palizas de las nannies y esas palizas me hicieron tener miedo hacia la mujer y tener una relación«, ha continuado explicando al respecto.

Cayetano Martínez de Irujo continúa diciendo: «Me lo explicaron en EEUU. Tenía mezcladas las tres cosas, confundes todo… eso me hizo tener una especie de miedo hacia la mujer, que huía de tener una relación, intentaba tener cuarenta mil para suplir la carencia familiar, que no tenía nada que ver. Y entonces una terapeuta me dijo esto es un trauma de infancia que tienes, tienes que ir a un centro, esto no te lo puedo arreglar. Fui en junio fui el primer no americano que pisó el centro«, recuerda.

Cayetano Martínez de Irujo revela lo «durísimo» que fue su estancia en el centro

Y añade: «Llegué con mi maleta afrontando mi realidad, hay que ser muy valiente para hacer eso… llegar allí… Lo primero me dijeron que podía fumar, pero al llegar me dijeron no puedes fumar, te quitan el móvil… mucha gente se va. Fue durísimo, aguanté cinco semanas, haces unas terapias fuertes. Había momentos que de lo que estaba llorando me faltaba la respiración… me faltaba aire…«, sentencia al respecto.

Este «problema» que tuvo con las mujeres, hizo que no le permitiera mantener una relación sana y de adultos con otra mujer. Asegura que hasta que no acudió a ese centro y superó sus «problemas» no pudo enamorarse: «Hasta que no lo he resuelto no, imposible. Era imposible enamorarse». A pesar de esto, después pudo ser feliz al lado de una mujer.