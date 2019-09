5 Consiguió recuperarse

A pesar de que, según él mismo revela, se enfrentó solo a diferentes situaciones de su vida, hubo una parcela que fue su verdadera salvadora. «Yo me di cuenta, gracias a Dios que el deporte fue clave en mi salvación. Una psiquiatra me dijo que si no hubiera tenido los caballos igual no me hubiera recuperado», ha explicado.