Dani Alves sigue en prisión después de ser detenido por una presunta agresión sexual. El futbolista lleva semanas siendo personaje de la actualidad, ya que no para de haber novedades en este caso. Este viernes, precisamente, la magistrada titular del juzgado 15 de Barcelona, Concepción Cantón, tomará declaración a seis de los testigos que mantuvieron algún tipo de contacto con Dani Alves el pasado 30 de diciembre y la joven de 23 años que lo denuncia de presunta violación. Esta declaración tendrá lugar en la Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet de Llobregat.

Toca escuchar los testimonios de cuatro trabajadores del Sutton, la discoteca en la que se produjo la presunta violación. Estarán un camarero del reservado, que fue el que invitó a las tres jóvenes a estar junto a Dani Alves. También acudirá a declarar un segundo camarero de esta zona de reservados, un portero que presenció cómo la joven de 23 años lloraba a la salida de la discoteca y el director de la discoteca, que fue el que llamó a los Mossos d'Esquadra. En esta declaración también estarán las dos amigas de la víctima, que acudirán a los juzgados acompañadas del personal de la Unidad Central de Agresiones (UCAS).

Trabajadores del Sutton y amigas de la víctima declaran en el juzgado

Parece que va a ser un día largo para los presentes, pero lo cierto es que poco a poco se van a ir esclareciendo las dudas sobre cómo se produjo todo durante ese 30 de diciembre. Mientras tanto, el conocido futbolista sigue ingresado en prisión, desde donde habló hace unos días. Dani Alves daba el paso de hablar desde prisión y estas fueron sus primeras palabras sobre cómo se encuentra: "Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada". Además, el jugador brasileño también se ha defendido que las relaciones que mantuvo con la joven en la discoteca Sutton fueron "con el consentimiento de la mujer".

Dani Alves pedirá la libertad provisional

Además, el nuevo equipo de abogados de Dani Alves capitaneado por Cristóbal Martell presentará un recurso de apelación a la Audiencia de Barcelona para pedir la libertad provisional del brasileño. Al parecer, este recurso de apelación presentaría unas ciertas "garantías a los magistrados de que el brasileño permanecerá en su domicilio de Barcelona el tiempo necesario hasta la celebración del juicio". Entre ellas destacaría la del uso de una pulsera telemática, la entrega de su pasaporte, firmar a diario en los juzgados o depositar una cantidad de dinero para cubrir cualquier responsabilidad económica del juicio. A lo largo de estos días, también ha hablado públicamente Cristóbal Martell, uno de los abogados más reputados de nuestro país. Según el letrado, Dani Alves cayó en el error de dar diferentes versiones durante su testificación fue por el "miedo de revelar en público que le había sido infiel a su mujer".