Ana Obregón ha publicado una carta en sus redes sociales dirigada a Alessandro Lequio por darle a su hijo, Álex Lequio, quien falleció el pasado mes de mayo

Desde que falleció Álex Lequio el pasado 13 de mayo Ana Obregón se ha confesado en sus redes sociales. La pérdida de su hijo le ha dejado tan desolada que utiliza su perfil para hablar de las heridas que le han dejado su partida, palabras que, sin duda, emocionan a todos sus seguidores. Anónimos y rostros conocidos cada vez que uno de estos posts ve la luz tratan de animarla, pero, sobre todo, de hacerle llegar un cariño inmenso. La última publicación de la actriz tuvo lugar este martes y estaba dirigida a Alessandro Lequio, su expareja y quien se ha convertido en un gran apoyo para ella desde que su hijo falleciera tras una infatigable lucha contra el cáncer.

«Gracias Alessandro @alessandrolequiosr por haberme dado no solo lo más importante de mi vida, sino “la vida”. Porque el día en que nació nuestro hijo Álex , ese día en realidad quien nació fui yo. Es curioso, no puedo recordar nada de mi vida antes de ti, como tampoco puedo recordar estos meses sin ti. Se ha borrado todo», dice Ana Obregón en una carta junto a seis imágenes en las que aparece ambos padres junto a Álex. «Lo único que siento cada segundo con lo que me queda de corazón son los 27 años que nos regalaste de inmensa felicidad, amor , lucha , ejemplo y genialidad», continúa. En sus palabras se hace evidente el durísimo momento al que está haciendo frente, siendo su único consuelo el tiempo que pudo vivir junto a su primogénito.

«Aunque ahora me haya convertido en un pozo vacío de vida sin ti y lleno de tristeza sé que tu alma está unida eternamente a la nuestra . Y eso , a veces, me permite respirar. Gracias por habernos elegido como padres mi guerrero de luz«, finaliza la intérprete en el post. A pesar de que han sido muchísimos los comentarios públicos que Ana Obregón ha recibido en su perfil de Instagram, uno de ellos llama la atención por encima del resto y este no es otro que el de Alessandro Lequio. Nueve emoticonos de corazón han bastado para responder a Ana y expresar lo que le ha emocionado el texto que Ana Obregón ha publicado para expresar cómo se siente tras la pérdida de su hijo y persona favorita.