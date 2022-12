Laura Escanes hace tres años vivió el día más especial de su vida. La influencer conoció el 2 de octubre de 2019, según ella misma ha revelado en más de una ocasión al amor de su vida, su pequeña. Es sin duda alguna su persona favorita, por lo que esta vez ha querido dedicarle una carta abierta a ella, una misiva en la que le deja claro todo lo que siente por ella. En este escrito habla de maternidad, de las preguntas que se repite cada día y de todo lo bueno que le reporta ser mamá, siendo esta sensación algo irrepetible para ella. Alguien que es capaz de hacerle volar y que a su vez, a pesar de su corta edad, le ha enseñado infinidad de cosas.

«Pequeña Roma, no hay día que no me hagas sonreír. Solo con el hecho de pensar que estás en mi vida lo consigues. Llegaste a nuestra vida para hacerla mejor, no lo dudes nunca. Pero también tengo miedos y no hay día que no piense en todas esas cosas que no he sabido darte o que no he hecho bien. No hay día que me pregunte si será feliz y recordarás tu infancia como una etapa bonita de tu vida. Escucharás muchas cosas sobre papá y mamá, demasiadas, y por eso, cada vez que tengo la oportunidad de decirte o escribirte, no me lo pienso. No sé si para callar bocas, para convencerme a mí o para convencerte a ti. A pesar de todo lo que puedan decir o creer. Por eso, un poco de todo esto, de este cielo es tuyo. Cuando me siento en el cielo, es por ti. Me haces volar y ver la vida desde otras perspectivas que no hubiera imaginado. Y ver la vida desde aquí arriba, dejándote volar, es más bonita si cabe. Digo dejarte volar porque confío en ti, porque eres valiente, capaz, sensible, fuerte, que nadie te haga dudar de tu fuerza», dice esta carta que ahora copa titulares.

Aunque este emotivo mensaje no es el único que Laura Escanes ha plasmado en Podimo, la plataforma en la que se puede escuchar su pódcast, ‘Entre el cielo y las nubes’. La joven empresaria también ha tratado cómo afrontó sus primeros meses como madre, una etapa en la que reconoce que tuve que aprender a delegar. Sin desvelar las disputas que esto le pudo ocasionar con Risto Mejide, Laura explica la enseñanza que se le ha quedado grabada en su piel. «Cuando nació Roma yo me di cuenta de que era una persona que no sabía delegar. Y todo quería hacerlo como a mi manera porque yo había hecho cursos, porque yo había leído mogollón de libros, porque me había informado tantísimo que era como que solo lo podíamos hacer de esa manera», dice la catalana. Tras esta etapa se dio cuenta de que no tenía la verdad absoluta y que debía saberse adaptarse a diferentes situaciones.

Además, Laura ha revelado el otro problema al que se enfrenta en su día a día. No quiere esconder las emociones, pero reconoce que le cuesta llorar delante de su pequeña, un sentimiento contra el que intenta batallar a menudo hasta casi conseguirlo. «No sé si es bueno o malo, pero no me culpo por llorar. Antes me culpaba mucho», ha explicado.