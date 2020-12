Carolina Monje ha compartido una fotografía muy especial en sus redes sociales junto al que fue su gran amor, Álex Lequio, quien falleció a los 27 años.

Carolina Monje desde que falleciera el gran amor de su vida ha preferido mantenerse en silencio. De hecho, la pareja de Álex Lequio tras su muerte le escribió en redes sociales una carta muy especial que instantes después borró. Pocos más movimientos públicos ha tenido la joven diseñadora, sin embargo, este viernes y sin motivo aparente la catalana ha posteado una fotografía en la que queda más que claro que la complicidad que les unía era capaz de traspasar cualquier pantalla. En ella, salen en un restaurante con una copa de champán, una tarta de chocolate y compartiendo confidencias, hecho que no ha vuelto a suceder desgraciadamente desde aquel fatídico 13 de mayo en el que los seres queridos de Álex se tuvieron que despedir de él para siempre.

La instantánea fue tomada en Grecia, según ha posteado ella misma, un post que ha acompañado de unas tiernas palabras con las que Carolina Monje ha dejado claro que jamás olvidará a Álex Lequio. «Te amaré para siempre mi Puchum«, ha escrito. Tras una relación más de dos años en los que Carola se convirtió en uno de sus apoyos más férreos en su lucha contra el cáncer, Álex no pudo superar la enfermedad, no obstante, para su círculo él siempre fue un grandísimo luchador. Jamás se rindió y así lo quiso dejar patente Carolina en la misiva que eliminó de sus redes. «Mi niño bonito, mi bebé de bebé, mi amor, mi luz, mi Puchum, mi TODO. Para mí siempre habrás ganado la batalla al más fuerte y al más luchador. Nos has dado una lección de vida a todos los que te rodeábamos, por todo lo que derrochabas; fuerza, felicidad, amor, sentido del humor, carisma, inteligencia, sabiduría, saber estar, amigo de tus amigos y, lo mejor de todo, es que eres y serás el mejor novio que nadie podría desear», escribió ella después de su fallecimiento.

Pocas semanas después de la muerte de Álex Lequio, a comienzos de junio, Carolina hizo las maletas y puso rumbo Barcelona, ciudad natal de la joven a la que quiso volver para refugiarse en su familia. Dejó el piso que compartía con el hijo de Ana Obregón y retomó su vida en la ciudad condal, donde meses después presentó su nueva colección de ropa. Precisamente en la cuenta oficial de su marca, la propia Carolina ha compartido multitud de frases positivas con las que ha dejado claro que quería afrontar su futuro con positivismo. Jamás podrá olvidar a Álex, tampoco todo lo que vivió con él, pero ahora toca mirar hacia adelante sin anclarse en el pasado. Así lo reflejan algunos de los proverbios que ella ha compartido con los que refleja su nueva forma de vida: «Dale a tus seres queridos alas para volar, raíces para volver y razones para quedarse», «Siembra Calma.. y cosecharas serenidad» o «Nada crece sin lluvia. Aprende a aceptar las tormentas en tu vida» son solo un ejemplo de las reflexiones que ha publicado en el perfil de su red social.