Carmen Lomanaha acudido a la ópera en el Teatro Real de Madrid. La socialité no se ha querido perder el estreno de Arabella, de Richard Strauss, que estará hasta el próximo 7 de febrero en el emblemático teatro en un total de siete funciones. Ella junto a otras grandes personalidades han asistido al estreno. A su llegada a la Plaza de Oriente, ha hablado con la prensa que se encontraba en las inmediaciones sobre algunos temas de actualidad. Desde el abrazo del Rey Felipe y el emérito en el funeral de Constantino de Grecia hasta las continúas ausencias de Isabel Preysler en la ópera, donde antes era muy asidua. Además, otro de los temas que ha hablado ha sido de la última polémica infracción de Victoria Federica que revelaba SEMANA en exclusiva.

Carmen Lomana acude a la ópera en el Teatro Real

En las imágenes que compartía esta revista se puede ver a la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar subida a un patinete con otras dos personas. Con esta actitud, Victoria Federica suma una nueva infracción a su lista. Carmen Lomana ha querido pronunciarse al respecto. ¿Quieres escuchar las declaraciones de la empresaria? No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Carmen Lomana es una fiel defensora de la joven influencer pero ha querido confesar que hay actitudes que no puede hacer viniendo de la familia de la que viene: «Ella es muy ella es así, va a lo suyo», comienza diciendo entre risas. «Hay cosas que no debería hacer siendo quien es. Yo nunca la criticaría como la están criticando, que si estudia, que si no estudia, que si va a los desfiles«, sentencia sin querer entrar en más detalles sobre lo ocurrido.