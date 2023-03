Carmen Lomana recuerda sus intentos fallidos para ser madre al hablar de Ana Obregón: "Me hice 5 fecundaciones in vitro"

Carmen Lomana ha revelado la pesadilla que vivió hace décadas. La socialité se sometió hasta en cinco ocasiones a una fecundación in vitro, pero no obtuvo resultados positivos. Todo comenzó para ella tras operación quirúrgica, un instante que supuso un antes y un después para ella. "Tuve un problema un embarazo extrauterino y me tuvieron que operar de urgencia. Me cortaron las dos trompas, aunque me podían haber quitado solo la que tenía mal. Estaba incapacitada para tener hijos", ha dicho la colaboradora de televisión. A partir de ese momento comenzó un proceso que recuerda como si hubiera sido ayer: "Me hice 5 fecundaciones in vitro, en Inglaterra porque era el primer sitio en el que lo habían conseguido. Lo único que quería saber era qué posibilidades me daba la ciencia. Sufrí mucho, me hormoné...". Sin embargo, al mes y medio el embarazo "se iba al traste", por lo que buscó otras opciones que le dieran la posibilidad de ser madre.

Lomana ha insistido en que el camino fue "muy estresante". "Las últimas fueron en Barcelona, se portaron tan bien y con tanto cariño. Se me desató la hipertensión. Me dijeron que cortara y le pregunté qué posibilidades había y me hablaron de California. Me mandaron fotos con mujeres con las que yo me pudiera identificar. Sería hacerlo con el semen de mi marido y la otra mujer portadora", ha asegurado este jueves en 'Espejo Público'. Ahí se planteó la gestación subrogada, siendo ese el último cartucho para ella. Hace 23 años la idea les rondó la cabeza y gestionaron los trámites necesarios, pero todo se truncó con el accidente mortal de su marido. "Era lo último que nos quedaba. Él se mete la torta en un coche y adiós. No me sentía capaz porque mi cabeza no estaba para criar un niño. No quería tener un niño que cubriera las carencias, quería que fuera en un momento de alegría para estar bien", ha explicado. Carmen Lomana decidió entonces no ser madre. Después de quedarse viuda creyó que no era una opción, ya que estaba anímicamente destrozada y no estaba lista para que nadie dependiera de ella. La muerte de su marido rompió sus esquemas, tanto que dejó de lado esa opción.

Inevitablemente ha opinado sobre la noticia de la semana: Ana Obregón. La actriz se ha convertido en madre a los 68 años por gestación subrogada, un giro inesperado que ha generado muchísimas reacciones dentro y fuera de las redes sociales. "Hay que pensar en esa hija, va a estar muy querida y muy cuidada. Lo difícil es cuando tienes 79, 80...cuando hay una diferencia generacional es difícil. Va a tener que cuidarte. Los años te pesan mentalmente", ha deslizado. De este modo, abría el melón sobre la edad de Ana Obregón, un detalle muy criticado en las últimas horas y que ha sido tildado de 'egoísta'.