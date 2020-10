La empresaria ha hablado con SEMANA durante la presentación de «La Última Turné» y nos ha confesado cómo se encuentra tras su última polémica

Carmen Lomana ha estado en boca de todos estos últimos días a causa de su presunta relación con un acaudalado argentino llamado Hugo Vailanti Bermani. Era la propia empresaria la que confesó esta nueva ilusión, para más tarde, ser el propio argentino quien negara tener ningún tipo de relación con ella. “No tengo nada que ver a nivel sentimental con Carmen Lomana, más allá de que la he tratado y he tenido una amistad, pero amistad sin más”, explicaba el ex de Zita Serrano Suñer. Justo después de leer estas declaraciones, y sin saber que estaba siendo grabada, Carmen admitió en Telemadrid que simplemente era un amigo con el que se lo había pasado bien y que como diría la gran Bárbara Rey, solo habían tenido una noche de amor. Pero ¿qué piensa la socialité de todo el revuelo que se está formando? SEMANA tiene la respuesta.

Carmen Lomana, fiel defensora de la cultura, se ha desplazado este jueves hasta el teatro Calderón para apoyar a sus amigos Alaska y Mario, en la presentación ante la prensa del espectáculo “La Última Turné”. Ataviada con un total look en negro y con un elegante bolso de firma, la colabora de televisión hizo acto de presencia y posó para los medios allí congregados. “Me encuentro muy bien, dentro de la situación que tenemos. No tengo ganas, ni tengo humor, pero ya que he venido tengo que hacerlo”, nos ha confesado Carmen de una manera sincera y directa cuando le hemos preguntado cómo se encuentra.

El revuelvo que se ha formado alrededor de su supuesto nuevo amigo no ha ayudado precisamente a que esté pasando por uno de sus mejores momentos. Un tema que se distorsionó aun mas cuando la reina del glamour afirmó que era un señor con el que se lo había pasado muy bien, pero que no era su novio, cuando se pensaba que los micrófonos estaban apagados. “Lo que me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquiera. Estás hablando con amigos, no te das cuenta de que estás en antena y de repente te das cuentas de que se está escuchando todo”.

El empresario no pasa por su mejor momento

“Hay que tomárselo todo como una broma, que, además viniendo de mí, todavía hace más gracia. Seremos amigos siempre, lo que él estará allí y yo aquí”, ha dicho. Lo que queda claro es que si Carmen no hubiera nacido, habría que inventarla. Su visión de la vida dista mucho de la de una persona de mente cerrada. Y justamente por esa misma razón no ha querido darle más vueltas al asunto y ya tiene la mente puesta en lo que vendrá. No le ha molestado en absoluto que el empresario ofreciera unas declaraciones desmintiendo una relación con ella. “Él estaba muy asustado con este tema, porque tiene infinidad de problemas. Él pensaba que si se le daba bombo a que estaba conmigo el juez se iba a posicionar en contra mía”.

Carmen ha pasado página

Y es que el argentino además de desmentir su relación con la Lomana, también confesó estar pasándolo muy mal económicamente. Tras dejarlo con Zita Serrano, el empresario se mudó a República Dominicana y solo puede viajar a ver a sus hijos cuando encuentra una oportunidad económica. Lo que queda claro, o al menos eso nos ha dicho, es que el tema ya le aburre. No la situación de su amigo en cuestión, si no la posibilidad de tener algo más allá con él. “Todo lo que pudo haber, ya se ha ido”, nos explicaba, para acto seguido dejarnos caer que mozos que la cortejen no le faltan. “Mi teléfono echa humo”, ha asegurado entre risas.