Carmen Lomana la lía bailando con Omar Montes a bordo de un yate al más puro estilo Tik Tok

Carmen Lomana no deja de sorprender y parece no tener límites y no tocar jamás techo. La socialité ahora se ha lanzado a una nueva aventura que le aleja del perfil al que nos tiene acostumbrados y es que se ha unido a Tik Tok, la red social de moda entre los jóvenes, con la publicación de su primer vídeo viral. La conocimos con experta en moda y protocolo, para después comprobar que es una líder de opinión cuyo parecer sobre los temas de actualidad siempre importa. También como estrella de realities, columnista en un periódico o colaboradora de televisión, pero ahora también muestra una faceta desconocida hasta la fecha al aparecer bailando uno de los temas del verano con una coreografía que todos los adolescentes emulan en las redes sociales.

Lo hace acompañada de Omar Montes y un amigo de este, un curioso equipo que está dando mucho que hablar, no tanto por el extraño vínculo entre el cantante y la experta en moda, sino más por el baile que protagonizan, la coreografía que ponen en práctica a bordo de un yate y, sobre todo, la pereza con la que parece hacer este encargo Carmen Lomana para contentar a sus nuevos amigos. Carmen Lomana ha demostrado una vez más que la vergüenza no va con ella y que tiene más miedo a perderse una experiencia que al qué dirán, pues la opinión del resto sobre ella le importa bien poco.

Carmen Lomana ha emplazado su estreno en Tik Tok en la cubierta de un yate para que sirva como telón de fondo a su primer baile viral que está enloqueciendo a todos en las redes sociales. Demostrando su innata elegancia, la socialite posa con un favorecedor bañador negro y unas glamurosas gafas blancas flanqueada por Omar Montes, exnovio de Chabelita Pantoja, y un amigo de este. Este peculiar trío baila al son de la última canción del artista de Pan Bendito, un tema que parece no encontrarse entre el repertorio musical que le gusta escuchar a Carmen Lomana, pero que no duda en bailar, interpretar y acompañar con gestos a modo de coreografía que está haciendo las mieles de los usuarios de las redes sociales, que han agradecido mucho esta nueva faceta de la experta en moda con la ilusión de que no sea el último. Vea el vídeo que abre esta noticia y descubre por qué es el vídeo viral del día.