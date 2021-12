Carmen Lomana podría decirse que lo tiene todo y aquello que no está en su vida es porque ella ha decidido que no le conviene. La líder de opinión ha sabido hacerse un hueco en el ‘star system’ convirtiéndose en consultora de todo tipo de temáticas y es que lo que ella opina sobre política, crónica social, realeza y actualidad siempre interesa. Con ello, ha sido preguntada en su última aparición pública sobre Isabel Preysler y no ha dudado en destacar que hay un punto en el que le envidia por encima de cualquier cosa. No se trata de su elegancia, pues ambas damas son conocidas por su buen criterio a la hora de elegir las mejores combinaciones y adaptarse camaleónicamente a las exigencias de cada ocasión. Tampoco en cuestiones económicas, pues ambas viven de manera resuelta.

Vídeo: Europa Press

Lo que Carmen Lomana confiesa que envidia de Isabel Preysler es el hombre con el que comparte su vida. La socialité reconoce que le encantaría tener a una persona tan interesante como Mario Vargas Llosa como compañero de rutina y es que se imagina que “tiene que ser fascinante poder hablar con él de tantas cosas, me imagino que Isabel Preysler lo hará porque no le gusta estar con hombres tontos”, sentencia la experta en protocolo y moda al valorar la vida de la considerada reina de corazones. Aunque entre ellas no exista una amistad como tal, sí que hay una admiración y Carmen Lomana no ha tenido reparos en destacar los encantos de Isabel Preysler al ser preguntada sobre si ha existido en algún momento cierta rivalidad entre ellas. No ha sido así, y dice tenerle “mucha simpatía, me parece una mujer impecable y muy educada”.

Estas bonitas palabras de Carmen Lomana son excepcionales, pues ella no tiene pelos en la lengua y si tiene que dar un tirón de orejas a alguien o poner de relieve algo que no le agrada nunca ha tenido problemas en hacerlo públicamente. Así lo ha hecho en infinidad de ocasiones, aunque con ello se haya tenido que enemistar con varios rostros conocidos, pero quizá ahí radica en parte el encanto de la socialité. Como ejemplo, en la misma conversación en la que ensalza la figura de Isabel Preysler y de Mario Vargas Llosa, también pone en su sitio a Rafael Amargo, después de conocerse que el juez que lleva su caso ve indicios claros como para adjudicarle un supuesto delito de pertenencia a una banda criminal dedicada al tráfico de drogas. Vea el vídeo para conocer cómo valora su revés judicial, a pesar de sentir admiración hacia el bailaor como profesional, aunque no comparte la forma en la que lleva su vida. ¡Dale al play!