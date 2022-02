Las audiencias de la primera edición de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ con personajes anónimos no eran las esperadas. Por este motivo, la dirección del programa tomó la decisión de que personajes VIPs entraran a convivir varios días con los concursos. Kiko Rivera fue el primer confirmado, pero su visita se canceló tras las duras declaraciones contra su hermana, y Nagore Robles se convirtió en la primera en visitar la casa. La segunda fue precisamente Chabelita Pantoja y Carmen Lomana se ha convertido en el tercer rostro conocido. Desde este miércoles en la noche y hasta el próximo domingo, la empresaria tendrá que convivir con los concursantes con una misión muy importante. Pero, su entrada ha estado marcada por el horror que ha vivido al encontrarse todo sucio y hecho un desastre.

Carmen Lomana ha quedado horrorizada por el estado en el que tienen la casa los concursantes de ‘Secret Story’

La misión de Carmen Lomana no será otra que darles clases de protocolo después de todos los enfrentamientos que han protagonizado a lo largo de estas semanas. Además, a su entrada, la empresaria se ha llevado una sorpresa. Y no ha sido buena. Se ha encontrado con todo sucio. Una de las primeras estancias que ha visitado ha sido la cocina y no podía dar crédito a lo que estaba viendo con sus ojos: «Acabo de entrar, está sucísima y desordenada, voy a empezar a tomar nota porque aquí hay mucho curro. Está todo sin limpiar«, ha contado.

Antes del comienzo de la gala, los concursantes no han limpiado la cocina y la han dejado hecha una pena con la barra llena de comida, todos los platos sin fregar y las mesas en las que comen llenas de ropa. Al verlo, Carmen Lomana no ha podido evitar quejarse de lo que estaba viendo: «Está lleno de harina por todos sitios, lleno de aceite, desordenado a tope, todo sin lavar», decía Lomana. Pero, sin lugar a dudas, lo que más le ha impactado ha sido la nevera: «Uy la nevera… Qué horror. Aparte de vacía está que como entre un ratón se despeña. No hay nada, pero está muy sucia«, ha dicho estupefacta.

Su primera visita ha sido la cocina, pero después también se ha dado un paseo por el resto de la casa: el vestidor, los dormitorios… Y lejos de tranquilizarse, la coleccionista no podía creer lo que estaba viendo con sus ojos: «¡Pero cómo está el suelo! Un asco, creo que aquí no han pasado la aspiradora desde que entraron«. «Y la cama, ¿normalmente no la suelen hacer? Aquí va haber un trabajo estos días que no veas. Esto se va a quedar como los chorros del oro»

La misión de Lomana en ‘Secret Story: la casa de los secretos’

Carmen Lomana tiene una misión muy importante: darles clases de protocolo. Enmascarada y vestida con un clásico traje del Carnaval de Venecia y acompañada de un cuerpo de baile: así ha sido la mítica entrada de la empresaria al concurso, que ha dejado a todos con la boca abierta. Además, no será la única misión que tenga. Y es que en la misma gala de este jueves Carmen Lomana presenciará las nominaciones, que volverán a ser muy moviditas, y será la encargada de llevar las cuentas de los puntos asignados a cada concursante para al final de la noche anunciar los nuevos candidatos a la expulsión.

No es la primera vez que la vemos en un concurso en televisión. Y es que desde el 2010 se ha convertido en uno de los rostros más habituales de la pequeña pantalla. Desde concursante de ‘Mira quien baila’ pasando por asesora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ o viajando hasta Honduras para participar en ‘Supervivientes‘. No hay nada que se le resista a Lomana. ¿Se les resistirá estos concursantes que no paran de protagonizar polémicas y enfados entre ellos? Sin lugar a dudas, estos tres días en Guadalix de la Sierra darán mucho que hablar. De momento, Lomana no puede estar más estupefacta por lo que se ha encontrado nada más entrar en la casa, que estaba todo sucio y sin recoger. La empresaria asegura que le va a poner las pilas a todos los concursantes y que lo van a dejar todo ¡cómo los chorros del oro!