Carmen Lomana, sobre el 8M: “Lo celebraré cuando pongan el Día del Hombre”

Después de convertirse en Trending Topic por aparecer en el polémico cartel de Podemos de cara a las elecciones generales, Camen Lomana ha vuelto ser protagonista de las redes sociales debido a unas declaraciones sobre el Día Internacional de la Mujer y su forma de celebrarlo.

“No me gustan estos días”

En una entrevista a Chance, la que fuera concursante de ‘MasterChef Celebrity’ ha asegurado que celebró el 8M “como siempre, trabajando”. “Soy una mujer libre e independiente. No me gustan estos días”, explicaba.

El Día Internacional del Hombre

“Me da la sensación que somos un grupo marginal entonces cuando pongan el día del hombre pues a lo mejor me gusta el día“, argumentaba Lomana. Cabe recordar que este día se celebra el 19 de noviembre.

“No necesitamos un día para reivindicarnos”

Asimismo, la colaboradora aseguraba que las mujeres hoy en día “nos defendemos muy bien y no necesitamos un día para reivindicarnos“.

Carmen Lomana opina sobre la brecha salarial

“Es algo que no entiendo, a lo mejor trabajas igual que alguien pero solo por el mero hecho de llevar más tiempo cobraba más. Yo he trabajado en un banco en Londres y jamás me he sentido discriminada y había hombres que cobraban más que yo, los que eran igual que yo ganaban lo mismo que yo”, opinaba Lomana.

El regreso de Carmen Lomana a la televisión

Asismimo, la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2015’ ha asegurado que su regreso a la televisión es inminente. En concreto, ha confirmado que aparecerá en el espacio de Cuatro, ‘Ven a cenar conmigo’, junto a uno de sus más allegados, Pocholo.

Más contenido .....