La periodista no ha podido evitar compartir una de las peores noticias que ha recibido: ha muerto su mejor amigo de la infancia. Carme Chaparro le dedica unas palabras de lo más conmovedoras, recordando así algunos momentos que vivió con él.

Carmen Chaparro atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Hace apenas unas horas compartía con tristeza que ha tenido que despedir a uno de sus amigos de la infancia. Lo ha hecho con un mensaje de despedida que ha conseguido emocionar a muchos de sus seguidores: «Es difícil contar esto. Es difícil, triste y jodido. Que se te muera un amigo es duro. Que ese amigo sea de los de tu infancia, de la pandilla con la que creciste y descubriste buena parte de la vida es todavía peor», empieza diciendo totalmente rota.

Además, le ha cogido de sorpresa que la fecha ha coincidido con la muerte del hermana de este: «Que muera el mismo día que su hermano, con pocas horas de diferencia, y también de cáncer, es una puta maldición de la vida», ha seguido diciendo. Carme Chaparro no ha podido dejar pasar la oportunidad de definir a su gran amigo, con el que tenía una relación muy especial: «Xavi, el cerebrito, el niño que perdió un ojo en un absurdo choque de bicicleta al clavarse en la cuenca orbital la palanca de freno. Pasados los años aprendió a reírse de ello y para romper el hielo contaba la historia de lo último que vio ese ojo perdido: colgando del nervio óptico, ese ojo miró con una perspectiva inédita, la de alguien que ha salido del cuerpo para otearse a sí mismo desde la distancia».

Ha recordado su historia de superación

Ha seguido contando la historia de superación de su gran amigo: «Los médicos decían que era imposible, pero ¡qué sabrán ellos! Dejadnos que lo sigamos creyendo. También pensaban que no iba a poder hacer algunas cosas en la vida, y vaya si las hizo. A pesar de las hostias. De lo duro que se lo puso, de lo que tuvo que pelear. Se sobrepuso a la pérdida del ojo, a una depresión, a la muerte de su padre en accidente de tráfico. Se sacó la carrera de telecomunicaciones y exprimió la vida todo lo que pudo».

No ha podido evitar su dolor con esta foto de su rostro

Carme ha recordado, además, los increíbles momentos que vivieron juntos: «El mejor amigo de tantas risas y tantas lágrimas. El Pirulo. Yo sería una persona diferente de lo que soy si no se hubiera cruzado en mi vida. Tantas broncas que me echaba por los tipos que me gustaban en mi juventud. Collons, Carme, és que sempre et pilles dels cabrons, tia. Aprèn-ne una mica».

Esta ha sido una de sus publicaciones más duras de redactar

Recuerda también al hermano de su amigo, también fallecido

La periodista ha querido dedicar también unas palabras al hermano de su amigo: «Miquel Àngel, el hermano mayor, tan responsable también, tan luchador, tanto sacrificio. Ufff, hubo un verano que me llevaba loquita. La vida es una mierda sin vosotros. Pienso en Neus y Pilar, las dos hermanas maravillosas que han perdido a sus maridos el mismo día, pienso en sus hijos, y en los dos hermanos pequeños que les sobreviven. Y en lo que decimos siempre que nos golpea algo así: lo único que no regresa, ni se compra, ni se cambia es el tiempo. Aunque, como siempre, lo olvidamos demasiado pronto. Hoy os traigo un pedazo de los dos. Mientras los recordemos seguirán vivos en nosotros».