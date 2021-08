Carmen Borrego y Terelu Campos habrían puesto distancia entre ellas y no existiría comunicación entre ellas tras varios problemas.

María Teresa Campos suma ahora un nuevo quebradero de cabeza a su lista. Si bien este miércoles pidió tregua a ‘Sálvame’ para enterrar la polémica de su polémica foto con Kiko Hernández, ahora debe lidiar con la nula relación que existe entre Carmen Borrego y Terelu Campos. Al menos así lo asegura su entorno a ‘Informalia’. El acercamiento de Carmen y Kiko Hernández ha provocado que Terelu se distancia de su hermana, tanto que no han pasado el verano juntas y que ni siquiera hay contacto entre ellas. «No hay comunicación entre ellas», dicen al citado medio. Se ha puesto tierra de por medio, pues considera que es la mejor decisión al no entenderse en estos momentos.

Después de que Carmen Borrego participara en ‘La última cena’ y mostrara cierta complicidad con Kiko Hernández, Terelu Campos se ha mostrado indignada. Estaría considerando que no es justo ni para ella ni para su hija, Alejandra Rubio, ya que esta última ha recibido fuertes críticas por su parte. No alcanza a entender que tras tirarse los trastos a la cabeza, vuelva a reinar la paz entre ellos y esto ha llevado a ambas a tomar caminos por separado. ‘Informalia’ asegura que no existe relación entre ellas, de hecho, afirman que hay una ruptura total entre las hermanas. De ser así, María Teresa Campos haría frente a un nuevo problema en su entorno, siendo varios los que debe afrontar desde hace meses. Cabe recordar que Alejandra y su tía Carmen Borrego tuvieron un fuerte enfrentamiento en televisión, tal y como se pudo ver en ‘Viva la vida’, un conflicto muy doloroso para la familia. Aunque entre ellas se han limado algunos detalles, su relación no ha vuelto a ser como era antes y pocos creen que sea posible retomarla como en el pasado.

Mientras Terelu ha estado en Málaga en diferentes ocasiones este verano junto a algunos amigos, Carmen ha viajado junto a su marido en escapadas cortas a diferentes puntos del mapa. Quien apenas ha estado en la Costa del Sol es María Teresa Campos, que producto del miedo por la pandemia, prefirió volver a la capital, eso sí, no está en absoluto desconectada del mundo de la televisión. Este mismo miércoles conectó con ‘Sálvame’ para defender su amistad con Kiko Hernández, al que insiste que tiene un tremendo cariño, siéndole indiferente lo que pueda pensar su familia sobre este vínculo. La presentadora tiene muy claro que está a gusto con él, por lo que seguirá compartiendo instantes con Kiko. Y es que hace tan solo unos días ellos y Belén Rodríguez compartieron una tarde que hizo tremendamente feliz a la malagueña, prueba de ello, que se convirtiera en uno de los días más felices de su vida.