Carmen Borrego se ha convertido en uno de los personajes de este fin de semana después de marcarse un ‘Merlos Place’. ¿Qué ha ocurrido? Este domingo, la hija de María Teresa Campos entró en el programa de ‘Viva la vida‘ para conceder una entrevista y hablar de cómo se encuentra tras haber dado positivo en coronavirus por segunda vez. Una Carmen Borrego completamente agobiada y hundida por tener que estar aislada sola en una habitación tras el positivo. Pero, ¿está cumpliendo ese encierro y ese aislamiento social para evitar la propagación y el contagio del virus? Parece ser que no.

A Carmen Borrego le juega una mala pasada su última conexión

Durante su conexión con el mencionado programa, Carmen Borrego aseguró estar aislada a consecuencia de su segundo positivo en coronavirus. Cabe recordar que Carmen Borrego es colaboradora habitual de ‘Viva la vida’, pero durante el confinamiento se ha limitado a aparecer en contadas videollamadas para contar cómo está llevando tanto el encierro como el estar completamente aislada. Al menos eso decía ella. Pero en su última conexión con el espacio de televisión, alguien se coló en su videollamada. Y varias veces. Algo que ocasionó que la cara de Carmen Borrego se desencajara por completo, como así podrás ver en el siguiente vídeo:

Y es que mientras Carmen Borrego aseguraba que estaba completamente aislada, su marido pasó por detrás de la colaboradora de televisión y se coló en la conexión. Algo que dejó a una Carmen sin saber donde meterse ya que acababa de anunciar que se encontraba completamente aislada a consecuencia del virus. Y es que durante un momento, su marido José Carlos Bernal se marcó un Alexia Rivas y apareció en un segundo plano en el vídeo. Este momento hizo que las redes ardieran y criticaran la actitud de la colaboradora, además de tacharla de mentirosa.

La colaboradora aseguró estar aislada en una habitación

En todo momento, Carmen Borrego ha asegurado estar pasándolo francamente mal al tener que estar aislada en estos momentos tan complicados a los que se está enfrentando. Y es que realmente, la hija de María Teresa Campos debería de estar aislada y sin contacto físico con ningún miembro de su familia. Tal y como mandan las autoridades sanitarias, cuando una persona da positivo en coronavirus y se encuentra en aislamiento en su domicilio, debe estar en una habitación apartada. Además, en el caso de tener varios aseos, usar un cuarto de baño diferente al resto de habitantes y siempre que vayas a estar cerca de una persona, hacerlo con las medidas pertinentes, como es el caso de la mascarilla. Algo que Carmen Borrego y su marido, José Carlos Bernal, se han saltado completamente tal y como os dejamos ver en el vídeo anterior.

Durante su entrevista con el programa, Carmen aseguró que se encontraba mejor y se consideraba una afortunada, ya que «creo que ya me quedan unos días, soy una afortunada porque he contraído este virus sin nada grave», contaba. Además ha confesado que «he pasado miedo al principio porque no sabía hasta donde iba a llegar la enfermedad». Por si fuera poco, Carmen Borrego habló de cómo lleva lo de estar alejada de su marido: «Si el confinamiento le metes no poder estar con nadie y saber que está en casa tu marido y no puedes estar con él porque te puedes contagiar, psicológicamente te afecta».

Las redes sociales ardieron tras verse estas imágenes de Carmen Borrego saltándose el aislamiento social, sobre todo después de asegurar lo mal que se encontraba por estar siempre sola en una habitación. Algo que dejó constancia que no era así a través de su conexión con ‘Viva la vida’.