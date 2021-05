«Ha utilizado el homenaje a Rocío Jurado para dar caña a su sobrina», ha defendido la hija de María Teresa Campos.

El desgarrador relato de Rocío Carrasco a través de su documental en Telecinco ha provocado que se reabran viejas heridas. A pesar de que en un principio el resto de su familia optó por mantenerse en un segundo plano, lo cierto es que conforme avanzaba la emisión del programa, estos no dudaron en posicionarse en contra de la hija de la cantante. Ahora, con motivo del homenaje a Rocío Jurado en Chipiona por el 15 aniversario de su muerte, José Antonio, marido de Gloria Mohedano, ha aprovechado la ocasión para dar su opinión sobre lo visto en televisión y no ha dudado en lanzar unas duras críticas contra su sobrina. Ante esto, Carmen Borrego ha salido en defensa de su amiga poniendo en duda su relato.

«Admitís que ella diga que no se cree las lágrimas de su hija, pues yo no me creo sus lágrimas. Una vez que ha perdido en los tribunales, ahora se quiere ganar a la gente con sus lágrimas», han sido solo algunos de los ataques que José Antonio ha propiciado contra su propia sobrina delante de las cámaras de ‘Socialité’ desde Chipiona, tan solo un día después del homenaje a Rocío Jurado. Tras escuchar estas palabras, aprovechando su intervención en ‘Viva la vida’, Carmen Borrego ha salido en defensa de Rocío Carrasco y ha acusado al marido de Gloria Mohedano de utilizar un evento dedicado a «La más grande» para lanzarle un dardo envenenado a la madre de Rocío Flores.

«¿Qué le parecería a Rocío Jurado ver las declaraciones que hace este señor de su sobrina constantemente?», cuestionaba la hija de María Teresa Campos. «No tengo palabras, va al homenaje y a los diez minutos hace esto con la hija de Rocío Jurado. Aunque lo piense, podría tener un poquito de respeto a su sobrina», indicaba la colaboradora del programa de Telecinco.

De la misma forma, Carmen Borrego hacía hincapié en que el marido de Gloria Mohedano «ha utilizado el homenaje a Rocío Jurado para dar caña a su sobrina«. Pese a esto, insistía en que tenía total libertad en decir lo que pensaba sobre el documental, aunque le recriminaba que debería tenerle un mínimo de cariño a Rocío Carrasco, el mismo que le profesa a Gloria Camila y José Fernando Ortega.

«Espero que vuelva al punto de partida»

Carmen Borrego reconoce que a Rocío Carrasco aún le queda un largo período de recuperación, algo que considera que va a ser difícil debido a que va a tener contestación de todas las personas a las que ha mencionado en el documental. «Le va a propiciar una angustia pero espero que vuelva al punto de partida. Ella no ha vivido, el sufrimiento que yo he visto en Rocío ha sido terrible. El que no se lo crea es que no lo ha visto», sentenciaba la hermana de Terelu Campos.

El marido de Gloria Mohedano pone en duda el testimonio de Rocío Carrasco

José Antonio no cree ni una sola palabra del testimonio de Rocío Carrasco. El marido de Gloria Mohedano se muestra firme en su convicción y deja claro que conoce a su sobrina y por ello no puede dar por válida su historia. «Lo que tenía que haber hecho es haberlo dicho en su momento y no se lo dijo absolutamente a nadie. Esa no es la solución. Ese es el fallo de ella», argumenta.

Sobre el tema más polémico del documental, la grave agresión de Rocío Flores a su madre, José Antonio ha revelado que conoce las dos versiones de los hechos, aunque evitó meterse en medio de la relación entre madre e hija. «Ella me contó su versión, pero que diga por qué me contó ella el incidente. Yo entonces diré si ha dicho la verdad o ha contado una media verdad. Yo no voy a contar la versión de Rocío Flores. Yo he escuchado su versión, pero no me compete a mí revelarla. Eso que su hija le ha pegado tiene muchísimos matices. Esa pelea se transforma y la engrandece y la vende como cada uno la quiere vender», cuenta.