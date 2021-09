Terelu Campos está de nuevo enfadada con Carmen Borrego por sus útimas palabras hacia su sobrina, Alejandra Rubio. ¿Qué ha pasado?

La situación familiar en el clan Campos está viviendo sus horas más bajas. Si este martes María Teresa Campos se rompía en el programa de radio ‘Es la mañana de Federico’ por todo lo que está contando Bigote Arrocet en ‘Secret Story’, la guerra particular entre Carmen Borrego y Terelu Campos no da tregua. Aunque parecía que las aguas se habían calmado entre ellas, unas nuevas declaraciones por parte de Borrego sobre su sobrina, Alejandra Rubio, ha hecho enfadar y mucho a su hermana.

Las duras palabras de Carmen Borrego sobre su sobrina que han hecho enfadar a Terelu

A lo largo de estas semanas, tanto tía como sobrina se han visto enzarzadas en un intercambio de declaraciones y este fin de semana, Borrego respondía desde el ‘Deluxe’ diciendo: «A lo mejor ella está más desquiciada que yo». Unas palabras que le han pasado factura. Y es que además, Terelu Campos vio un cebo donde escuchaba estas declaraciones y además otro en el que parecía calificar a su hija, Alejandra Rubio, de «aprovechada». Han sido estas frases las que han hecho de nuevo que Terelu Campos y Carmen estén de nuevo distanciadas.

Este martes en ‘Sálvame’, Carmen Borrego ha querido defenderse y rectificar sobre sus palabras. “Si yo veo el cebo estaría igual de fastidiada”, explicaba, asegurando que su hermana está molesta con ella. «En ese cebo se ha visto que he dicho que es una desquiciada, una aprovechada, ¿alguien ha oído eso? Yo no digo las cosas con maldad y eso no lo voy asumir». Carmen ha asegurado que lleva ya meses intentando acabar con el tema de Alejandra: «No seáis injustos», ha explicado visiblemente enfadada.

La colaboradora de televisión no quiere seguir en una guerra con su sobrina, Alejandra Rubio

A pesar de esto, la colaboradora de televisión ha querido pedirle perdón públicamente: «Está enfada. Si le ha molestado, le pido disculpas, pero no lo he hecho con esa intención. Ponga la cara de mala leche o no la ponga«, ha asegurado. Carmen ha querido dejar claro que las palabras fueron sacadas de contexto y que en ningún momento acusó a su sobrina de nada con ningún tipo de maldad. La colaboradora no quiere entrar en ningún conflicto familiar después de haber acercado posturas entre ellas. «yo no estoy mintiendo. Yo no quiero sacar el tema de mi sobrina, que no quiero seguir haciéndolo. Me lo sacaban en el programa donde trabajaba y ahora me lo sacan aquí», ha asegurado. A pesar de esto, Carmen no se encuentra del todo cómoda hablando de Alejandra Rubio y quiere que se deje hablar ya de estas polémicas familiares.