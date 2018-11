7 ¿Cómo está María Teresa Campos?

Carmen Borrego reconoce que su madre está viviendo este mal trago de la demanda de su ex empleada del hogar como una traición: “Imagínate. Es que son 15 años los que ha estado esa mujer en su casa. Y ni se ha despedido de mi madre. Que ella misma decía que María Teresa era como una madre para ella y al final mira, mi madre no se ha merecido ni que le dijera adiós. No nos lo hemos merecido ninguna de nosotras.