Este 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes, se produjo un momento muy esperado en el clan Campos: la reconciliación entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Tía y sobrina se han visto envueltas en diferentes polémicas y desencuentros que han provocado en Terelu Campos un momento complicado al ver como su hermana y su hija se distanciaban. Ahora, atrás dejaron sus diferencias y aprovecharon el Día de Reyes para comer juntas el Roscón y de paso, cerrar esos capítulos. Si bien es cierto que conocimos este encuentro este jueves, en el que además hubo documento gráfico confirmando la buena relación entre ellas, ahora es Carmen Borrego quien habla de este emotivo encuentro con su sobrina.

La colaboradora de televisión confiesa que ha sido su regalo más bonito de Reyes

Carmen Borrego y su marido, José Carlos Bernal, llegaban en la tarde del jueves a casa de Terelu Campos donde les esperaba la propia colaboradora de televisión, Alejandra y su nuevo novio, Carlos. «El encuentro fue muy natural y nada impostado por ninguna parte», aseguraba Carmen. «Yo quiero decir que estoy súper contenta» por esta reconciliación con su sobrina. Carmen Borrego tenía claro que al llegar a casa de su hermana, se iba a producir la reconciliación con la nieta de María Teresa Campos: «Yo sabía que no iba a pasar nada», ha confesado.

«Yo a mi hermana ya la había visto. Yo había dicho que hace tiempo que ya tenía comunicación con mi hermana. El día 31 había recibido un mensaje de Alejandra conciliador. Yo ya dije que el Fin de Año, Alejandra me había mandado un mensaje muy conciliador y yo le contesté igual», ha continuado explicando. «Era el momento de encontrarnos«, cuenta. Para Carmen Borrego fue un momento muy bonito pero confiesa que se encontraba «muy nerviosa». Ha desvelado la causa: «Es que han sido unos meses muy raros pero el volverme a encontrar con toda mi familia ha sido el regalo de Reyes más bonito y no lo puedo evitar».

Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio mantuvieron una conversación sobre lo que había pasado

Por si fuera poco, Carmen Borrego ha hecho una declaración de intenciones: «Yo voy a evitar por todos los medios que no vuelva a ocurrir. No puede ser que cosas que pasen en un plató de televisión al final afecten a la familia y eso sí lo hablamos ayer las tres. Vamos a dejar a parte el mundo de la televisión para no enturbiar la relación», ha continuado explicando. Al parecer, las dos hermanas y Alejandra mantuvieron una conversación sobre lo ocurrido y decidieron dejar atrás tanto el pasado como lo que pueda ocurrir en la pequeña pantalla posteriormente. Lo importante, es que el clan Campos vuelve a estar unido.