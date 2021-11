Desde que SEMANA destapara la relación entre Bertín Osborne y Chabeli Navarro, el presentador y cantante ha ido progresivamente cambiando su discurso. De la negación inicial a la posibilidad de tener cualquier vínculo con la joven ha pasado a reconocer que ambos han tenido varios encuentros. El propio artista ha modificado sus argumentos y, así, lo hemos visto afirmar que “es una vergüenza” a “la conozco de un día, de un solo día y nunca más he vuelto a verla” a que la conocía «de dos días».

La verdad, tal y como adelantó esta revista en exclusiva, es que Bertín y la joven han protagonizado encuentros y citas en restaurantes y en su finca de Sevilla a lo largo de los últimos cinco meses. Y aunque él se haya empeñado en negar la mayor, sus propias declaraciones han ido dejando paso a la evidencia. Este lunes, en ‘Sálvame’, que Carmen Borrego ha explicado en primera persona cómo el madrileño le negó la noticia de sus encuentros con Chabeli para, días más tarde, darle una versión diferente. «La semana pasada lo negó absolutamente», ha recordado la malagueña. Sin embargo, cuando esta ha vuelto a ponerse en contacto con él, las palabras no han resultado tan tajantes. Según argumenta, él y Chabeli son «dos personas libres que se han visto tres veces». Con esta frase ya suma una jornada más sus citas con la que fuera concursante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

Al escuchar a su compañera, Belén Esteban no ha dudado en compartir con la audiencia de Telecinco su opinión al respecto. «Al que se la han clavado ha sido a él», ha sentenciado. «Se desdice», ha matizado Borrego, que ya no sabe de qué manera interpretar las palabras del solista: «Vete tú a saber». La de Paracuellos ha mantenido contacto con persona que han sido testigos de las citas de Bertín y Chabeli, por lo que cree que en breve se sabrán nuevos detalles de lo que existe entre ellos. «Esto va a explotar… No por parte de Bertín. Hay mucha gente muy cercana a Chabeli que sabe lo que pasa y van a empezar a hablar, y se va a liar una muy gorda», adelantaba.

Chabeli, por su parte, ha hablado este fin de semana de cómo conoció al presentador. «Nos conocimos en una fiesta de un doctor estético de Sevilla. Yo no sabía a quien me iba a encontrar en la fiesta, y resulta que estaba él«, asegura, coincidiendo con lo que ha contado el cantante.

«Él es el que abrió la puerta. Se acercó y se acercó a todas, no es que se acercara a mí expresamente. Después de esa fiesta sí que nos intercambiamos el teléfono y ahí empezó lo que es nuestra historia», relata. «Nunca me ha llevado en plan secreto. Él y yo hemos salido a sitios públicos con total libertad. Él no me ha tenido escondida nunca». Asimismo, ha admitido sentirse dolida y decepcionada con Bertín.

Chábeli habla de Bertín: «Me siento engañada»

«Él a mí me ha gustado muchísimo y lo he protegido muchísimo, muchísimo. Al principio estaba mosqueadísima con él, pero es que ahora tengo indignación porque no me lo esperaba. Podría haber dicho somos amigos», ha expresado. «Me siento engañada, utilizada, me siento mal y bueno… Yo sé por qué lo hace, lo que pasa es que no lo puedo contar. Puede que esté a dos bandas… Por muy Bertín Osborne que sea tampoco es que se le pueda proteger. Me está vetando de un montón de lados y me está cerrando un montón de sitios para hablar».

SEMANA conocía desde hace meses que Bertín Osborne y Chabeli protagonizaban encuentros con cierta frecuencia salían a cenar a conocidos locales de hostelería o que han coincidido en la finca sevillana del intérprete. Es algo que él ha intentado negar, pero finalmente se ha rendido a lo que muchas personas de su entorno conocen desde tiempo atrás. “Yo no he negado nada porque a la chica la conocí hace unos cuantos meses. La he visto varias veces. Es una niña encantadora…” confirmaba el propio Bertín a Nuria Roca.

Fabiola Fernández: «Me alegro de que esté feliz»

Tras su separación de Fabiola Fernández, anunciada el pasado mes de enero, el conductor ha evitado a toda costa que se le relacione con otra mujer en la prensa del corazón. Un asunto del que su ex ya se ha pronunciado. «Si ya le llegó el amor, me alegro un montón. Yo me alegro muchísimo de que esté feliz, de que sea feliz. Si él está bien todos vamos a estar bien», ha dicho.